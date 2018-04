Upselling-Profis setzen auf Packaging

E-Commerce gibt Verpackungsdruck deutliche Impulse

Wien (ots) - Immer mehr Werbetreibende nutzen die Vorteile von individueller Verpackung für Verkaufsaktionen auf Messen und für saisonale Kundenaktionen. Der Onlinedruck-Marktführer Onlineprinters steigt deshalb in den Packaging-Markt ein. "Unsere Kunden wollen ihre Druckprodukte schnell in Händen halten. Sie haben keine Zeit, umständlich Angebote einzuholen und Preise zu verhandeln. Außerdem möchten Werber heute nicht 1.000 Verpackungen bestellen, wenn Sie nur 100 Stück für eine Kampagne oder eine Promotion benötigen", erklärt Christian Würst, CCO des Onlinedruck-Dienstleisters Onlineprinters. Die Unternehmensgruppe produziert jährlich über 2,5 Milliarden Druckprodukte und hat eine hochintegrierte Fertigung vom Webshop bis zum Versand. "Dadurch können auch kleine Auflagen zu fairen Preisen hergestellt werden. Heute muss niemand mehr auf Verpackung verzichten", so Würst weiter.

Das Verpackungs-Sortiment von Onlineprinters umfasst aktuell Flaschenverpackungen, Kissen-, Falt- und Stülpschachteln. Weil ein verpacktes Produkt wertiger wahrgenommen wird, eignen sich Verpackungen sehr gut als Teil des Upselling-Prozesses. "Viele unserer Kunden nutzen die Kissenschachteln für Give-aways wie Powerbanks. Die Stülpschachteln sind nicht nur dekorativ, sondern auch funktional, weil sie sich gut für den Versand eignen", so Sales-und Marketing-Experte Würst. Onlineprinters wird das Sortiment an Verpackungen mittelfristig weiter auszubauen.

Über das Unternehmen

Die Onlineprinters Gruppe zählt zu den führenden Onlinedruckereien Europas, beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter und stellte letztes Jahr über 2,5 Milliarden gedruckte Werbemittel her. Mehr als 1.500 Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen werden über 18 Webshops an 800.000 Kunden in 30 Ländern Europas vertrieben. International ist der Onlinedruck-Dienstleister unter dem Markennamen Onlineprinters bekannt, in Deutschland tritt das Unternehmen als diedruckerei.de auf. Der britische Marktführer Solopress und der Hauptakteur im skandinavischen Markt LaserTryk sind Teil der Onlineprinters Gruppe.

