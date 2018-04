Neue Digitalisierungslösungen für die Ver- und Entsorgungswirtschaft

Strategische Partnerschaft zwischen dem FinTech AcceptEasy und der Fichtner Management Consulting ermöglicht Einführung smarter Abrechungslösungen für die Ver- und Entsorgungswirtschaft

Ziel der am 10.04.2018 unterzeichneten Partnerschaft ist es, Unternehmen aus der Ver- und Entsorgungswirtschaft zu unterstützen, ihre Kundenprozesse zu digitalisieren. Dabei profitieren die Unternehmen von der langjährigen Erfahrung und dem Know-how von Fichtner Management Consulting, die auf den Sektor spezialisiert sind und ein tiefes Verständnis der Prozesse und Anforderungen in diesem Bereich haben. Mit der E-Paymentlösung AcceptEmail des FinTechs AcceptEasy erhalten Kunden Zugang zu einer Technologie, die in anderen Branchen bereits erfolgreich im Einsatz ist. So nutzen bereits Versandhäuser, Telekommunikationsunternehmen sowie Banken-und Versicherungen seit einigen Jahren diesen E-Mail-Rechnungsservice. Das Prinzip von AcceptEmail ist, dass der Kunde mit nur drei Klicks in weniger als 30 Sekunden auf unterschiedlichen Wegen seine Rechnungen bezahlen kann, ohne sich in ein Portal einzuloggen, eine App herunterladen zu müssen oder umständliche Daten wie IBAN-Nummern einzugeben. Dabei profitiert der Anbieter, indem er die Produktionskosten bei Rechnungsstellung und den manuellen Aufwand bei einer Vielzahl an Prozessabläufen reduziert. Zudem erhöht sich die Zahlungswahrscheinlichkeit und das Anrufaufkommen im Kundencenter sinkt.

"Unsere Kunden in Europa profitieren bereits seit vielen Jahren von unseren innovativen Digitallösungen und seit unserem Markteintritt vor zwei Jahren in DACH auch zunehmend Unternehmen in Deutschland und Österreich. Gerade im Energiesektor besteht ein großer Bedarf an Lösungen, die das Bezahlen von Rechnungen einfacher und kostengünstiger gestalten. Durch die Partnerschaft mit Fichtner, die über eine langjährige Beratungskompetenz in dem Bereich verfügen, können wir unsere Leistungen einer Vielzahl an Kunden zur Verfügung stellen und direkt in den Unternehmen in die Prozesse integrieren", so Johan Zevenhuizen, Geschäftsführer DACH von AcceptEasy.

"Aus unserer langjährigen Beratungsarbeit in der Ver- und Entsorgungswirtschaft wissen wir, wo Innovationen im Bereich Digitalisierung Sinn machen und wie diese in den Prozessen gewinnbringend eingesetzt werden können. Durch die Kooperation mit AcceptEasy haben wir ein bewährtes Tool an der Hand, das den Bedarf von Unternehmen in der Energiewirtschaft trifft und im Sinne des Kunden eingesetzt werden kann;" erklärt Dr. Bernd Gagsch, Mitglied des Vorstandes der Fichtner Management Consulting.

AcceptEasy ist eine Software-as-a-Service-Lösung (SaaS), die bereits von vielen Unternehmen, darunter T-Mobile, Vodafone, Santander, Otto, RWE oder BMW, in unterschiedlichen europäischen Ländern genutzt wird. Die E-Paymentlösung vereinfacht für Unternehmen wie Kunden die Zahlungsabwicklung ohne zusätzliche Technologie und App. Rechnungen werden einfach per E-Mail, SMS, WhatsApp oder andere digitale Kanäle verschickt und können vom Kunden über SOFORT, Paypal, Kreditkarte oder eine gesicherte Bankenumgebung direkt bezahlt werden, ohne dass er die Daten erneut eingeben muss. Der Status der Rechnung wird sofort angezeigt. Für Unternehmen bedeutet das bis zu 70 Prozent Kostenersparnis und jederzeit direkte Einsicht in die Zahlungen. Das spart zusätzlich Erinnerungs- und Mahnkosten. AcceptEasy unterstützt neben der Debitorenverwaltung auch den Vertrieb und das Marketing und bietet eine Vielzahl an Reporting-Möglichkeiten.

Über AcceptEasy

AcceptEasy https://www.acceptemail.com/de ist ein europäisches FinTech und in Westeuropa Marktführer für Smart Email- und mobile Rechnungsstellungslösungen im Internet. Dabei werden individuelle digitalisierte Rechnungen per SMS, WhatsApp, Messenger und Chatbots an den Kunden verschickt, der via integrierter Zahlungsmöglichkeit die Rechnung mit nur drei einfachen Klicks in wenigen Sekunden begleichen kann. AcceptEmail basiert auf der Smartpix-Technologie, mit der der Zahlungsstatus immer in Echtzeit angezeigt wird. AcceptEasy hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und weitere Filialen in Brüssel, London und New York. Im Jahr 2014 wurde AcceptEmail als eines von Europe's 50 Hottest FinTech Companies ausgezeichnet. In Deutschland hat das Unternehmen seinen Sitz in Ettlingen (Kreis Karlsruhe). Geschäftsführer Deutschland und DACH ist Johan Zevenhuizen.

Über Fichtner Management Consulting (FMC)

Die Fichtner Management Consulting (FMC) https://www.fmc.fichtner.de ist eine auf die Ver- und Entsorgungswirtschaft spezialisierte Unternehmensberatung mit Sitz in Stuttgart und Standorten in Berlin, Mailand und Zürich. Mit derzeit rund 60 Mitarbeitern berät das Unternehmen Kunden in den Sektoren Energie, Wasser/Abwasser, Abfall, Öl und Gas sowie Kommunalwirtschaft.

FMC ist ein Unternehmen der Fichtner-Gruppe, Deutschlands größtem unabhängigen Planungs- und Beratungsunternehmen. Das 1922 gegründete Familienunternehmen ist mit mehr als 1.500 Mitarbeitern weltweit aktiv und in 50 Ländern mit eigenen Büros und Standorten vertreten. Stammsitz der Fichtner-Gruppe ist Stuttgart.

Das Wirtschaftsmagazin "Brand Eins" hat FMC auch 2017 wieder als eine der besten Unternehmensberatungen in der Branche "Energie & Umwelt" ausgezeichnet.

