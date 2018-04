Heute startet die Wunschkind – Klinik Dr. Brunbauer

Neue, von den Eigentümern geführte, IVF-Klinik im Herzen Wiens unterstützt Paare auf dem Weg zum Wunschkind

Wien (OTS) - Die Wunschkind – Klinik Dr. Brunbauer in der Ebendorferstraße 6 im ersten Bezirk in Wien öffnet heute ihre Türen. Die IVF-Klinik berät und unterstützt all jene Menschen, deren Kinderwunsch bislang unerfüllt geblieben ist. Das erfahrene Team aus Kinderwunsch-Spezialisten schöpft alle medizinischen Möglichkeiten aus, um den Wunsch nach einem Baby zu erfüllen, nutzt aber auch komplementäre Therapieformen als Ergänzung zu den Behandlungen und begleitet Patienten persönlich und einfühlsam durch die Kinderwunschzeit.

7 bis 9 Prozent aller Paare mit Kinderwunsch in Österreich sind von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen. Die Gründe sind vielfältiger Natur:

Paare, die heute ihr erstes Kind bekommen, sind im Durchschnitt deutlich älter als früher. Die Ausbildung und der Job stehen viele Jahre im Vordergrund; der Kinderwunsch wird hintangestellt. Die Fruchtbarkeit nimmt jedoch mit zunehmendem Alter ab.

Dazu kommt, dass bei vielen Menschen mit steigendem Alter verschiedene Risikofaktoren einhergehen. Jahrelanges Rauchen, Infektionen, starkes Über- oder Untergewicht, etc. wirken sich negativ aus.

Medizinische Gründe, wie z. B. verschlossene Eileiter, Endometriose, PCO-Syndrom oder Störungen bei der Samenzellbildung bzw. beim Spermientransport.

Nicht-körperliche Risikofaktoren, die sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken, wie etwa seelische Belastungen, Dauerstress und Depressionen.

Damit der sehnliche Wunsch nach einem Baby doch noch erfüllt wird, nehmen immer mehr Paare die Unterstützung von IVF-Kliniken in Anspruch. „Paare mit Kinderwunsch sollten sich nicht zu schnell entmutigen lassen. Für die meisten Paaren erfüllt sich durch die richtige Behandlung und die Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung der Wunsch vom Baby“, erklärt Dr. Mathias Brunbauer, Initiator und ärztlicher Leiter der Wunschkind – Klinik Dr. Brunbauer. „Die Chance, durch eine IVF-Behandlung schwanger zu werden, liegt bei 50 Prozent pro Zyklus. Die Geburtenrate liegt bei 35 Prozent. Unser Ziel ist ganz klar eine möglichst hohe Baby-Take-Home-Rate. Dafür setzen wir unser medizinisches Wissen, unsere Erfahrung und unser Herz ein. Ich selbst habe schon über 1000 Paaren geholfen. Ich freue mich, meine Arbeit in der neuen Klinik erfolgreich fortzusetzen.“

Hormonbehandlung, Insemination, IVF, ICSI, Egg Freezing, Eizellenspende

Die Klinik Dr. Brunbauer bietet das gesamte Spektrum einer modernen IVF-Klinik, von der Diagnostik, über Hormonbehandlungen, Inseminationen und den verschiedenen Arten der künstlichen Befruchtung bis hin zur Genetik- und Präimplantationsdiagnostik sowie zur Kryokonservierung. Auch Egg Freezing und Eizellenspende sind möglich, sofern die gesetzlichen Auflagen erfüllt werden.

Erfahrenes Team, modernste technische Ausstattung

Die Wunschkind – Klinik Dr. Brunbauer legt größten Wert auf einen wertschätzenden und familiären Umgang. Brunbauer erläutert: „Unsere Klinik hat keine Verpflichtungen Investoren gegenüber. Daher können wir uns schwerpunktmäßig auf die medizinischen Fragen konzentrieren. Wir nehmen uns ganz bewusst die Zeit, auf die spezielle Situation unserer Patienten einzugehen und eine für das jeweilige Kinderwunschpaar optimale Lösung auszuarbeiten. Bei uns ändern sich die Ansprechpartner nicht von einem Termin zum nächsten – wir begleiten durchgängig bis zum hoffentlich erfreulichen Ende der Unterstützung.“ Zudem verfügt die Klinik über die modernste technische Ausstattung, nutzt die neuesten medizinischen Kenntnisse und das jahrelang aufgebaute Know-how seines spezialisierten Teams. Dazu gehört auch die Nutzung und Einbeziehung komplementärer Therapieformen, wie TCM, Akupunktur, Ernährungs- und Lebensstilberatung sowie psychologische Begleitung, wenn Patienten dies wünschen.

