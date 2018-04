Green we go: Grüne Perspektiven für eine nachhaltige Stadtentwicklung

Vortrag und Diskussion am 19. April mit Rosemarie Stangl (BOKU)

Wien (OTS) - Der Zyklus 2018 aus der Diskussionsreihe „Mut zur Nachhaltigkeit“ steht einmal mehr im Zeichen der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, die 2015 von der UNO-Generalversammlung beschlossen wurden.

In Städten und urbanen Ballungsräumen ist Wohnen und Arbeiten sichtbar verbunden mit dem Verbrauch von Ressourcen, Entsorgungsproblemen sowie Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen. Diese betreffen alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen und rufen doch soziale Ungleichheiten hervor. Der Frage, welche Lösungen sich für Umwelt- und Klimafragen finden lassen, die die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, geht Rosemarie Stangl in ihrem Vortrag nach.

Ihre DialogpartnerInnen sind Jürgen Preiss von der Umweltschutzabteilung der Stadt Wien und Susanne Höhndorf, RATAPLAN-Architektur ZT GmbH.

Green we go: Grüne Perspektiven für eine nachhaltige Stadtentwicklung



Freier Eintritt. Bitte melden Sie sich bis 17.4. an unter:

http://www.umweltbundesamt.at/mutzurnachhaltigkeit_anmeldung/



Nutzen Sie bei Ihrer elektronischen Anmeldung die Möglichkeit,

Fragen für die Dialogrunde einzubringen.



Veranstalter der Reihe „Mut zur Nachhaltigkeit“ sind BMNT, Zentrum

für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit der BOKU und Umweltbundesamt

im Rahmen der Initiative Risikodialog*.



Mit freundlicher Unterstützung von: Kommunalkredit Public Consulting

GmbH, Lidl Österreich GmbH, ÖkobusinessPlan Wien und der Stiftung

"Forum für Verantwortung“ Deutschland.



* Weitere Partner im Risikodialog: Ö1, APG, BMASGK, BMNT, BOKU,

BOREALIS und Klima- und Energiefonds.



Datum: 19.4.2018, 18:00 - 20:00 Uhr



Ort:

Kommunalkredit Public Consulting

Türkenstraße 9, 1090 Wien



Url: http://www.umweltbundesamt.at/mutzurnachhaltigkeit_anmeldung/



Rückfragen & Kontakt:

Hedy Kaisersberger, Pressestelle Umweltbundesamt,

Tel.: +43-(01)31304-3220,

E-Mail: hedwig.kaisersberger @ umweltbundesamt.at