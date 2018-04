Schnell und einfach zum JetztSofort Kredit

Die Santander Consumer Bank GmbH gewinnt mit ihrem Projekt „Santander GO“ den KURS AWARD 2018 der imh GmbH

Wien (OTS) - Heuer zeichnete der Seminar- und Konferenzanbieter imh am 11. April 2018 zum zweiten Mal in Folge im Rahmen des Jahreskongresses KURS das innovativste Finanzdienstleister-Projekt aus – Der Gewinner: Das Projekt „Santander GO“ der Santander Consumer Bank GmbH. Mittels „Santander GO“ profitieren Bankkunden bei Kreditanfragen neben der qualitativen Beratung durch einen Experten auch von der Bequemlichkeit & Schnelligkeit der Onlinewelt.

Schnelle, maßgeschneiderte Lösungen führen zu größerer Kundenzufriedenheit

Das innovative Potential von „Santander GO“ sorgt nicht nur für verkürzte Durchlaufzeiten und erhöhte Abschlussquoten, sondern steigert auch noch die Kundenzufriedenheit. Mittels Screen-Sharing und Telefon werden die Kunden durch den Online-Prozess geleitet. Diese profitieren neben der gewohnten qualitativen Expertenberatung von der Entscheidungsschnelligkeit durch die umgehende Möglichkeit der Unterlagenprüfung. Darüber hinaus erhalten sie maßgeschneiderte individuelle Lösungen und das alles vom heimischen Sofa aus.

Das 2017 gelaunchte Projekt sorgt dafür, dass sich Kunden im Online-Dschungel nicht allein gelassen fühlen und Banken den Audit Trail (Kontrollsystem) im Überblick behalten – Es ist jederzeit nachvollziehbar, worüber mit dem Kunden gesprochen wurde und welche Optionen dieser bevorzugte.

„Als Marktführer im Bereich der Konsumgüterfinanzierung steht für uns, auch in Zeiten der Digitalisierung, immer der Kunde im Mittelpunkt. Mit Santander GO, dem persönlichen Online-Kredit, kombinieren wir die Bequemlichkeit der Online-Beantragung und die Vorteile des persönlichen Beratungsgesprächs. Ich freue mich sehr, dass wir mit diesem Bestreben den 1. Platz beim KURS AWARD 2018 für das innovativste Bankenprojekt gewonnen haben.“ – Olaf Peter Poenisch (Vorsitzender der Geschäftsführung, Santander Consumer Bank GmbH)

Der KURS AWARD 2018

Die imh GmbH veranstaltete in diesem Jahr zum 13. Mal den Bankenkongress KURS. Der ständige Wandel, der auch vor dem Bankensektor nicht Halt macht, sorgt dafür, dass fortwährend nach innovativen Lösungen gesucht wird. Diesen Sachverhalt nahm die imh GmbH 2017 erstmals zum Anlass, um das innovativste Projekt mit dem KURS AWARD auszuzeichnen – Der Award stieß auf großen Anklang und ist seither ein fixer Bestandteil des Bankenkongresses KURS.

Die Expertenjury, bestehend aus Peter Heiling (Stuzza Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr GesmbH), Dr. Julia Pitters (Pitters TRENDEXPERT e.U.), Dr. Gerald Resch (Bankenverband) und Mag. Manfred Hämmerle (imh GmbH), hat auch in diesem Jahr aus zahlreichen Einreichungen renommierter Unternehmen die besten drei Projekte ausgewählt. Der Gewinner wurde mittels eines Online-Votings bestimmt. Am 11. April 2018 wurde im feierlichen Rahmen des Bankenkongresses KURS der Preis an die Vertreter der Santander Consumer Bank GmbH übergeben.

Weitere Informationen und Impressionen finden Sie unter: www.imh.at/kursaward2018

