Generali dreifacher Sieger bei den Assekuranz Awards Austria 2018

GENERALI SIEGER IN DEN KATEGORIEN KRANKEN, HAUSHALT/EIGENHEIM UND RECHTSSCHUTZ PRIVAT. DRITTER PLATZ IN UNFALL KOMPLETTIERT ERFOLG DER GENERALI.

Wien (OTS) - Mit drei ersten und einem dritten Platz bestätigte die Generali Versicherung AG erneut ihre Rolle als führende heimische Versicherungsgesellschaft. Österreichische Vermittler kürten die Generali zum Top Versicherungsunternehmen mit besten Leistungen und hervorragenden Services. Die begehrten Auszeichnungen wurden im Rahmen des vom Österreichischen Versicherungsmaklerring veranstalteten ÖVM-Forums 2018 im Design Center Linz vergeben und basieren auf einer Umfrage unter Österreichs VersicherungsmaklerInnen und VermögensberaterInnen.

GENERALI SIEGER IN DREI KATEGORIEN

"Die Generali versteht sich als Qualitätsversicherer und umso mehr freut es mich, dass wir von unseren Partnern als solcher auch wahrgenommen und unsere Leistungen gleich mit drei ersten Plätzen honoriert werden. Für das ausgesprochene Vertrauen bedanke ich mich sehr herzlich. Die Generali orientiert sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden und Vertriebspartner. Wir haben unseren Fokus auf innovative Produkte und Services gerichtet und unterstützen unsere Partner durch effiziente Lösungen“, kommentiert Arno Schuchter, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Generali Versicherung AG, anlässlich der Preisverleihung hoch erfreut die herausragende Stellung der Generali am österreichischen Versicherungsmarkt.

Die Platzierungen im Detail:

1. Platz in der Sparte Krankenversicherung

1. Platz in der Sparte Haushalt-/Eigenheimversicherung

1. Platz in der Sparte Rechtsschutzversicherung privat

3. Platz in der Sparte Unfallversicherung

Mit diesen Platzierungen übertrifft die Generali ihre zahlreichen Erfolge in der Vergangenheit. Zum Erfolgsrezept zählen der Einsatz moderner Technologien und professioneller Services genauso wie die flexiblen Produkte. Diese bieten maximale Beratungsmöglichkeiten und -qualität, werden kontinuierlich weiterentwickelt und den Bedürfnissen und Lebenssituationen der Kunden permanent angepasst. 27 Top-3-Platzierungen in der ewigen Bestenliste der AAA unterstreichen das ausgezeichnete Gesamtpaket der Generali eindrucksvoll. Die Generali punktet bei ihren Kunden und Partnern mit Qualität, Innovation und Verlässlichkeit.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali ist eine unabhängige, italienische Unternehmens-gruppe mit einer starken internationalen Präsenz. Sie wurde 1831 gegründet, gehört weltweit zu den führenden Versicherungsgruppen und ist in über 60 Ländern mit einem Prämienaufkommen von mehr als 68 Milliarden Euro im Jahr 2017 vertreten. Mit weltweit fast 71.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 57 Millionen Kunden nimmt die Generali eine führende Position auf den westeuropäischen Märkten ein und gewinnt auch in Zentral- und Osteuropa sowie in Asien zunehmend an Bedeutung. Laut Rangliste der kanadischen Marktforschungsgesellschaft „Corporate Knights“ gehört die Generali Group 2017 zu den nachhaltigsten Unternehmen der Welt. In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in zwölf Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.





