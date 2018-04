Bundespräsident gratuliert Max Hollein zur Bestellung zum Direktor des Metropolitan Museum New York

Chengdu/Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen, derzeit auf Staatsbesuch in China, hat Max Hollein, der heute zum Direktor des renommierten Metropolitan Museum New York bestellt wurde, ein Gratulationsschreiben übermittelt.

In diesem Schreiben heißt es wörtlich:

„Zu Ihrer Bestellung zum Leiter des Metropolitan Museum New York möchte ich Ihnen sehr herzlich gratulieren! Ihre ebenso kreative, erfolgreiche wie zuverlässige Tätigkeit an der Spitze bedeutender europäischer wie amerikanischer Museen findet in dieser Berufung eine neue Herausforderung. Für diese möchte ich Ihnen alles Gute und weiterhin viel Erfolg wünschen.“

