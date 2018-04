„Unterwegs in Österreich“ am 12. April von der Wiener Stadthalle

Schwerpunktthema „Streiten – aber richtig!“

Wien (OTS) - Eva Pölzl und Patrick Budgen begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, dem 12. April 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ von der Wiener Stadthalle. Dieses Mal dreht sich das Schwerpunktthema um „Streiten – aber richtig!“. Zum Abschluss meldet sich Nina Kraft um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ ebenfalls von der Wiener Stadthalle.

Wie eröffnet man einen Streit im Büro richtig? Wie streitet man mit dem Chef bzw. der Chefin – und darf man überhaupt mit ihm oder ihr streiten? Was sind die No-Gos bei Streitereien im Büro? Darüber spricht Margarete Huber, Coach für Führungskräfte, in „Guten Morgen Österreich“. Außerdem zu Gast ist Sängerin Virginia Ernst mit ihrer neuen Single „Lay Down“.

Eine Beziehung ohne Konflikte ist eine Illusion. Doch streiten will gelernt sein. Wer es richtig machen will, muss zunächst begreifen, dass der Partner einfach anders ist. Diese einfache Regel gilt aber nicht nur für Partnerschaften, sondern auch in der Gesellschaft. Genau mit diesem Thema hat sich ORF-„Report“-Moderatorin Susanne Schnabl in ihrem aktuellen Buchdebüt auseinandergesetzt. Außerdem zu Gast sind Österreichs Vertreter beim „Eurovision Song Contest“ Cesár Sampson und Kammersängerin Ildikó Raimondi.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Zuseherinnen und Zusehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

