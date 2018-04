Neueröffnung am Wiener Naschmarkt: „Rinderwahn am Markt"

Burgergenuss in einzigartiger Naschmarkt Atmosphäre

Wien (OTS) - Das erfolgreiche Burger-Konzept RINDERWAHN der Famile Huth, setzt den nächsten Schritt und eröffnet am Naschmarkt den ersten Burger-Kiosk. Der Standort am Naschmarkt wurde am, Mittwoch den 11. April, in Anwesenheit von Gabriele und Robert Huth und Comedian Gernot Kulis offiziell eröffnet.

Der Naschmarkt, Wiens wohl bekanntester und größter Markt, erhält einen spektakulären Neuzugang – den ersten Rinderwahn Burger-Kiosk. Der „Rinderwahn am Markt“ ist die neue Anlaufstelle für alle die es gerne schnell, gut und unkompliziert mögen. Im unverkennbaren Rinderwahn-Style, bietet der neue Kiosk die perfekte Gelegenheit für den feinen Burger für zwischendurch.

