Brigitte Becksteiner-Bichler wird Commercial Director bei Arval Österreich

Wien (OTS) - Mit 1. April 2018 übernimmt die erfahrene Leasingexpertin Brigitte Becksteiner-Bichler den Vertrieb bei Arval Österreich. Als Commercial Director ist die gebürtige Niederösterreicherin ab sofort für die Vertriebsstrategie, Neukundengewinnung und Kundenbetreuung verantwortlich. Davor war Becksteiner-Bichler acht Jahre bei Leaseplan.

"Arval ist ein innovatives Unternehmen, das in den letzten zwei Jahren stark gewachsen ist", so Becksteiner-Bichler über ihre neue Aufgabe. "In Österreich wollen wir in die Top-3 aufsteigen und haben mit Telematik, E-Mobilität und Fuhrparkmanagement ohne Finanzierung erfolgsversprechende Neuprodukte im Angebot."

Becksteiner-Bichler ist Absolventin der Handelswissenschaften an der WU. Bevor sie zu Leaseplan kam, war sie 15 Jahre in verschiedenen Positionen bei den Austrian Airlines im Produktmanagement und Vertrieb und zuletzt für den internationalen Verkauf zuständig.

ARVAL - führend im herstellerunabhängigen Full-Service-Leasing

Arval wurde 1989 als 100%ige Tochter der BNP Paribas Gruppe gegründet und hat sich auf Full-Service-Leasing spezialisiert. Maßgeschneiderte Lösungen optimieren die Mobilität der Fahrenden und lagern die Risken, die mit dem Flottenmanagement verbunden sind, an Arval aus. Arval bietet Firmen, KMUs sowie große internationalen Gesellschaften fachkundige Beratung und höchste Service-Qualität. Das Unternehmen ist derzeit in 28 Ländern mit mehr als 6.000 Mitarbeitenden vertreten. www.arval.at

