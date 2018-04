Giift Loyalty Marketplace erobert mit seiner Treue-App "CoolFen" mit Mobile-Payment-Funktion chinesischen KMU-Markt

New York (ots/PRNewswire) - CoolFen App zählt jeden Monat eintausend neue Händler und eine Million neue Nutzer

Giift Loyalty Marketplace, ein auf die Einlösung von Treueguthaben (Punkte, Meilen, Geschenkkarten, Prämien) spezialisierter Dienstleister, hat den Erfolg seiner Treue-App mit Mobile-Payment-Funktion bei Händlern seit dem chinesischen Start vor einem Jahr bestätigt. Die App zählt jeden Monat eintausend neue Händler und eine Million neue Nutzer.

Giifts CoolFen App kombiniert Mobile-Payment-Technologien wie WeChat und Alipay mit der effizientesten Treuepunkttechnologie für KMU. In unter 5 Sekunden werden durch die Mobile-Payment-Funktion die Registrierung ausgelöst, die Punkte gutgeschrieben, die Punkte eingelöst und die Bezahlung abgewickelt (für den Nutzer). Darüber hinaus wird das Treueprogramm des Händlers mit Mitglieds- und Transaktionsdetails, Datenanalyse, Berichten sowie ausgeklügelten Marketing-Tools aktiviert.

Pascal Xatart, Mitgründer von Giift, sagte über den jüngsten Meilenstein des Unternehmens: "Die Treuetechnologie mit Mobile-Payment-Funktion von Giift ist für den riesigen KMU-Markt von enorm großem Nutzen. Unser Erfolg in China ist Beweis für die Marktkonvergenz von mobiler Bezahlung und Treueprogrammen. Auf dieser Grundlage können wir die außerchinesischen Märkte mit der gleichen Technologie bedienen."

Informationen zu Giift.com: Giift Loyalty Marketplace ermöglicht die Einlösung von Treuepunkten, Meilen und Geschenkkarten bei mehr als 20.000 Treueprogrammen in über 55 Ländern. Giift betreibt Niederlassungen in New York, Singapur, Wuhan, Nairobi und London und betreut mehr als 1.700 Geschäftskunden. Das Geschäftsmodell von Giift ist transaktionsbasiert.

Hinweis: CoolFen ist Vertreter für die Technologie und Marke Giift in Kontinentalchina.

