ORF SPORT + mit dem 3. AVL Men-Finalspiel SG Union Raiffeisen Waldviertel – SK Posojilnica Aich/Dob

Ebenfalls am 12. April: Eishockey-Länderspiel Österreich – Italien

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 12. April 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom freundschaftlichen Eishockey-Länderspiel Österreich – Italien um 17.30 Uhr und vom 3. AVL Men-Finalspiel SG Union Raiffeisen Waldviertel – SK Posojilnica Aich/Dob um 20.15 Uhr sowie die Höhepunkte vom AFL-Match Swarco Raiders Tirol – Projekt Spielberg Graz Giants um 22.30 Uhr.

In einem freundschaftlichen Länderspiel trifft Österreichs Eishockey-Nationalteam am 12. April in Innsbruck auf Italien. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Der SK Posojilnica Aich/Dob ist dem zweiten Meistertitel in der Klubgeschichte einen weiteren Schritt näher gekommen. Die Bleiburger gewannen das zweite DenizBank AG Volley League-Finalspiel bei der Union Raiffeisen Waldviertel in 115 Minuten 3:1 (26:24, 23:25, 25:23, 25:22) und führen in der „Best-of-7“-Serie 2:0. Auch Spiel drei geht am 12. April in der Stadthalle Zwettl über die Bühne. Kommentator ist Johannes Hahn.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 11. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at