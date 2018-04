Großbauer: Große Freude für und mit Max Hollein

Kultursprecherin der neuen Volkspartei wünscht neuem Direktor des Metropolitan Museum in New York viel Erfolg – „Eine Bereicherung für alle Beteiligten!“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Große Freude“ bei der Kultursprecherin der neuen Volkspartei, Abg. Maria Großbauer, über die Bestellung von Max Hollein zum neuen Direktor des Metropolitan Museum in New York. „Ein Österreicher an der Spitze eines der renommiertesten Kunstbetriebe der Welt – darauf können wir stolz sein“, sagt Großbauer.

Hollein habe seine Visitenkarte als kompetenter Kunstkenner und Kunstmanager bereits unter anderen im Städel-Museum in Frankfurt und im Guggenheim Museum in New York abgegeben. „Nun wird er seine Expertise im größten Kunstmuseum der USA einbringen. Das ist eine Bereicherung für alle Beteiligten“, ist Großbauer überzeugt. „Wir wünschen ihm viel Erfolg in dieser neuen, verantwortungsvollen Tätigkeit, die damit auch für unser Land von Bedeutung ist.“ (Schluss)

