SCHLAWINER - W24 zeigt Harathers Kultsendung

Wien (OTS) - Ab Freitag, den 13. April um 21:30 Uhr bringt der Wiener Stadtsender die Kult-Comedy „Schlawiner“ zurück ins Fernsehen. „Schlawiner“ ist eine topbesetzte Comedyserie aus der Feder von Filmemacher Paul Harather, der schon für Erfolgsproduktionen wie „Indien“ oder „Die Gottesanbeterin“ verantwortlich zeichnete.

Als ein Hybrid aus klassischer Inszenierung und dokumentarischem Interview-Stil schaffte es „Schlawiner“ wie keine zweite heimische Serie, einen neuen Comedy-Stil im österreichischen Fernsehen zu etablieren. Durch die Mischung aus Improvisation, Mockumentary, Comedy und einer ordentlichen Portion Wiener Schmäh entsteht in „Schlawiner“ ein unverkennbarer Unterhaltungsstil. Stars wie Michael Ostrowski, Angelika Niedetzky, und Gregor Seberg spielen darin verwirrte Mittdreißiger in ihrer überaus widerspenstigen Alltagswelt.

„Die Serie sollte ursprünglich "WIEN" heißen. Später haben wir uns entschlossen, den Namen der Stadt, in dem diese Comedy-Serie spielt, ein wenig darin zu verstecken, denn in der Serie kommen einige sehr wienerische Charaktere vor, die natürlich auch Schlawiner sind. So kamen wir zu Schla-Wien-er. W24 hat sich dazu entschlossen in Zukunft auch fiktionales Programm auszustrahlen und es freut uns sehr, dass ausgerechnet unsere Serie dafür ausgesucht wurde. Wir wünschen W24 viel Erfolg damit.“ so Regisseur und Drehbuch-Autor Paul Harather.

Ausstrahlungszeiten „Schlawiner“: Ab 13. April immer freitags um 21:30 Uhr auf W24 im Kabelnetz von UPC und Kabelplus, A1 TV, simpliTV sowie online auf W24.at

Über W24 – „Ich bin dabei“

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner auseinander. Durch seine Nachrichtenkompetenz, seine Live- und vor Ort-Präsenz und seine aktuellen TV-Formate bietet das Wiener Stadtfernsehen Information, Service und Unterhaltung für alle Wienerinnen und Wiener. Mit mehr als 1,2 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 60.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz der UPC sowie online und als mobiler Live-Stream unter www.w24.at zu sehen. Seit November 2016 ist W24 auch im Kabelnetz von kabelplus und A1 TV, sowie über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf simpliTV zu empfangen. W24 befindet sich im Eigentum der WH Medien. Die WH Medien GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines.

Social Media Kanäle: Twitter (@wien24), Facebook (/w24TV) und Instagram (@w24_tv)

Rückfragen & Kontakt:

W24 - Ich bin dabei.

Presseabteilung

T + 43 1 368 34 24 440

E medien @ w24.at