CPI Immobilien Gruppe auf nachhaltig starkem Wachstumskurs

Der nachhaltige Wachstumskurs der CPI Immobilien Gruppe wird fortgesetzt – wir profitieren von unseren langjährigen Kooperationen mit zahlreichen Banken und dem starken Interesse aus unserem Investoren-Netzwerk Mag. Martin Hübl, Head of Sales and Investment der CPI Immobilien Gruppe

Wien (OTS) - Die CPI Immobilien Gruppe gibt bekannt, dass zwei Anleihetranchen der CPI Immobilien GmbH plangemäß per 31. März 2018 getilgt wurden. Die Mittel aus diesen beiden Anleihen mit einer Laufzeit von 8 Jahren (2010-2018) und einem Volumen von zuletzt 11,6 Millionen Euro wurden in Cash Flow generierende Wohnimmobilienprojekte in Wien investiert. „Wir bedanken uns für das Vertrauen unserer Anleger“, so Mag. Ernst Kreihsler, geschäftsführender Gesellschafter der CPI Immobilien Gruppe.

Auch nach Rückführung der Anleihen sind aktuell rund 20 Millionen Euro für weitere Liegenschaftsankäufe verfügbar.

Im Geschäftsjahr 2017 konnte die CPI Immobilien Gruppe das Neuprojektvolumen von rund 100 Millionen Euro im Vorjahr auf über 165 Millionen Euro steigern. Das gesamte bewirtschaftete Immobilienvermögen inklusive der Liegenschaften in Bau beträgt per 31.12.2017 434,55 Millionen Euro mit einer Nutzfläche nach Fertigstellung von rund 130.000 m².

Das Unternehmen erweitert für das Geschäftsjahr 2018 unter Beibehaltung des Fokus auf den Großraum Wien die strategische Gesamtpositionierung wesentlich: Ausgehend vom traditionellen Wiener Zinshaus-Entwicklungs-Geschäft werden eine Reihe von attraktiven Neubau-Projekten, sowohl im Wohnbereich als auch erstmals im Bürobereich, realisiert werden. Zusätzlich wird das Eigenbestands-Portfolio erheblich ausgebaut. „Der nachhaltige Wachstumskurs der CPI Immobilien Gruppe wird fortgesetzt – wir profitieren von unseren langjährigen Kooperationen mit zahlreichen Banken und dem starken Interesse aus unserem Investoren-Netzwerk“ , so Mag. Martin Hübl, Head of Sales and Investment.

Rückfragen & Kontakt:

CPI Immobilien GmbH

Stephanie Schuster

Leitung Marketing

+43 1 409 54 40 -507

stephanie.schuster @ cpi.co.at

www.cpi.co.at/presse