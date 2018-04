Einbruchserie in Einfamilien- bzw. Reihenhäuser in Niederösterreich geklärt

Wien (OTS) - Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich, Gruppe Karall konnte nach erfolgreicher Observation am 7. Dezember 2017 in Trumau/Nö drei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Auf Grund der weiteren Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wr.Neustadt, konnten den Beschuldigten im Alter von 38, 34 und 26 Jahren zehn weitere Einbruchsdiebstähle in Einfamilien- bzw. Reihenhäuser zugeordnet werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Die drei Männer befinden sich in Haft.

