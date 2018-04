Marktführer zur Primetime: RTL II-Sozialdoku überzeugt auf ganzer Linie

München (ots) -

"Hartz und herzlich" mit 10,0 % MA (14-49) und 13,5 % MA (14-29)

RTL II-Vorabendsoaps mit starken Werten in der jungen Zielgruppe

RTL II-Tagesmarktanteil von 6,1 %

Die RTL II-Sozialdokumentation "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" überzeugt einmal mehr auf ganzer Linie und war Marktführer zur Primetime: Das Format erreichte um 20:15 Uhr 10,0 % innerhalb der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen und bis zu 1,86 Mio. Zuschauer gesamt. Die Dokumentation, die sich bereits vergangenes Jahr dem Viertel in Mannheim-Waldhof widmete, erreichte in der Zielgruppe der 14-29-Jährigen 13,5 % MA.

Bereits am Vorabend bestätigten die RTL II-Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" ihre starke Performance. Die von der filmpool Entertainment GmbH produzierten Formate erzielten erneut zweistellige Werte: "Köln 50667" erreichte 10,5 % MA und "Berlin - Tag & Nacht" 10,4 % MA in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen. In der Zielgruppe der jungen Zuschauer (14-29 Jahre) war fast jeder Fünfte dabei: 19,2 % MA ("Köln 50667") und 18,6 % MA ("Berlin - Tag & Nacht") standen zu Buche.

Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,1 % (14-49 Jahre).

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt 10.04.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Programmkommunikation

Konstantin Louisoder

089 - 64185 6520

konstantin.louisoder @ rtl2.de