Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Mai 2018

2. Leopoldstadt

Taborstraße - Karmelitermarkt

Freitag 25. und Samstag 26. Mai 2018 von 8:00-18:00 Uhr: Flohmarkt Taborstraße/Karmeliterplatz

Im Mai findet wieder der, schon legendäre und mittlerweile allseits bekannte, Flohmarkt entlang der Taborstraße statt. Spezielle Sonderangebote sowie sensationelle Einzelstücke zu äußerst günstigen Preisen werden das Herz aller Sammler und Schnäppchenjäger höher schlagen lassen! Aufgrund der Vielfältigkeit und der Exklusivität der angebotenen Waren gilt der Flohmarkt auf der Taborstraße unter den Flohmarktkennern schon seit Jahren als Geheimtipp. Er gehört bereits zu den längsten Flohmärkten der Stadt und dieses Jahr kommen viele neue Stände mit sehenswerten Angeboten dazu. Also auf zur großen Schnäppchenjagd!

5. Margareten

Margaretenplatz - 5er City

Freitag 4. Mai 2018: Flohmarkt "KUNTERBUNT" am Margaretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz von 8:00–18:00 Uhr nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der kunterbunte Flohmarkt bietet für jeden das Passende.

8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

4., 11., 18., 25. Mai: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck! Freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße, Ecke Schottenfeldgasse).

9. Alsergrund

Servitenviertel

Samstag 26. Mai 2018: 1. Wine Affairs Open Air

Rund 45 Top-Winzer aus dem In- und Ausland verwandeln am Samstag den 26. Mai von 15:00 bis 22:00 Uhr den Servitenplatz (vor der Kirche) für einen Nachmittag und Abend zur größten Open-Air-Weinverkostungs-Bühne des Landes. Mit Musikuntermalung von Top DJ's ist ein unvergessliches Event garantiert. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung eine Woche später statt.

12. Meidling

Meidling

Freitag 11. und Samstag 12. Mai 2018: Marktfest in der Meidlinger Hauptstraße

Das Meidlinger Marktfest findet von 8:00-18:00 Uhr auf der gesamten Meidlinger Hauptstraße statt. Entdecke das attraktive und vielfältige Nahversorgungsangebot in Meidling! Es erwarten dich ein breites Angebot an Modeartikel, Haushaltswaren, Spielwaren und diverse kulinarische Schmankerl. Zahlreiche Restaurants und Cafés laden zu gemütlichen Pausen ein, bei Schönwetter natürlich im Schanigarten. Kinder können sich auf eine süße Überraschung freuen!

13. Hietzing

Hietzing

Muttertag: Schoko-Herzen in vielen Geschäften des Carré Hietzing

Um den 13. Mai verschenken viele UnternehmerInnen des Carré Hietzing köstliche Schoko-Herzen an ihre Kunden. Die Aktion ist in Hietzing Tradition und darf anlässlich des Muttertags auch dieses Jahr nicht fehlen.

Ober St. Veit

Freitag 25. Mai und Samstag 26. Mai 2018: Ober St. Veiter Grätzelfest

Die Ober St. Veiter Kaufleute feiern am 25. und 26. Mai eines der wohl traditionellsten Feste in Hietzing, das Ober St. Veiter Grätzelfest. Die Besucher erwarten köstliche Schmankerl, Schnäppchen der örtlichen Kaufleute vor und in den Geschäften sowie Marktstandeln, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Live-Music-Acts und ein tolles Kinderprogramm. Das Ober St. Veiter Grätzelfest - das Fest für die ganze Familie! Nähere Infos auf www.1133.at

14. Penzing

Linzer Straße

Brioche-Herzen zu Muttertag

Am Freitag den 11. Mai gibt es zum Muttertag in den Mitgliedsbetrieben der Linzer Straße für StammkundInnen eine süße Überraschung: Von der Bäckerei Schwarz eigens für die längste Einkaufsstraße im Westen Wiens hergestellte Brioche-Herzen. Solange der Vorrat reicht!

16. Ottakring

Alt Ottakring

9., 16. und 23. Mai: Nachtwächter von Alt Ottakring

Erlebe bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahre, welche Geschäfte es hier früher gab, was ein "Hawara" oder ein "Burnheidler" sind und vieles mehr. Der Nachtwächter zeigt sein Grätzl im Mai an drei Terminen. Beginn ist jeweils um 18:30 Uhr. Der Treffpunkt für den Rundgang ist vor der Kornhäusl-Villa, Ottakringerstraße 233,1160 Wien. Weitere Informationen unter www.alt-ottakring.at.

19. Döbling

Döblinger Hauptstraße

2., 9., 16., 23. und 30. Mai: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten findet man am Döblinger Wochenmarkt: jeden Mittwoch von 9:00 bis 18:00 Uhr in der Gatterburggasse.

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. Mai: Am 20. im 20.

Nicht nur zu Halloween gibt es im Viertel um den Allerheiligenplatz „Süßes oder Saures“! An jedem 20sten im 20sten erhalten KundInnen in den Mitgliedsbetrieben Süßes oder Saures zu ihrem Einkauf.

21. Floridsdorf

Wirtschaft 21

10. Mai um 19 Uhr: 31. Floridsdorfer Frühlingskonzert

Am Donnerstag den 10. Mai findet das 31. Floridsdorfer Frühlingskonzert des Franz Lehar-Orchester unter der Leitung des Dirigenten Prof. Gabriel Patocs statt. Kartenvorbestellung unter 0699 1000 82 44.

22. Donaustadt

Stadlau

4., 11., 18. und 25. Mai: Freitag ist Markttag!

Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr findet man freitags von 8:00 bis 12:30 Uhr am Bauernmarkt in Stadlau. Achtung: es gibt zwei wechselnde Standorte des Markts.

- 4. und 18.5.2018: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

- 11. und 2.5.2018: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129.

Weitere Informationen unter: www.stadlauerkaufleute.at.

Aspern und Essling

25. und 26. Mai: 9. Straßenfest in Aspern-Wiener Wahnsinn und Trachtentag

Alle Jahre wieder veranstalten die Asperner Kaufleute in der Zachgasse an zwei Tagen ein Fest für die Nachbarschaft, bei dem es ausgelassen und stimmungsvoll zugeht. Am Freitag sorgen LUKAS ANTOS & BAND ab 16.30 Uhr für Stimmung auf der Bühne. Höhepunkt des Abends ist um 19 Uhr der Auftritt der Kultband WIENER WAHNSINN.

Samstag geht es zünftig mit dem Trachtentag weiter. Hier freuen sich die Veranstalter, wenn die Gäste dementsprechend gekleidet kommen. Bereits ab 13:00 Uhr startet der Nachmittag für die kleinen Gäste mit Luftburg und Karussell. Auch die Kulinarik kommt natürlich nicht zu kurz. Ab 15.30 Uhr sorgen die STEIRERBUA für Unterhaltung und ab 19:00 Uhr sorgt die Stimmungsband EDELROST für Gaudi auf der Bühne und im Publikum.

23. Liesing

Mauer

12. Mai: Muttertagsaktion der Maurer Geschäftsleute

Am Samstag den 12. Mai gibt es in den teilnehmenden Geschäften in Mauer ein süßes Dankeschön für alle Mütter (solange der Vorrat reicht). Komm vorbei und hol dir diese süße Aufmerksamkeit.

