Schauplatz Fabrikplanung in Bratislava am 26.04.2018

Praxisworkshop “Schauplatz Fabrikplanung – Best Practice von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Betrieb”

Wien/Wels/Salzburg (OTS) - Nach den erfolgreichen Veranstaltungen „Schauplatz Fabrikplanung“ in Linz und in Wien veranstalten DELTA, Fraunhofer Austria, step2solution und TPA den Workshop am 26. April 2018 auch im Falkensteiner Hotel in Bratislava. Zum Programm gehören Impulsvorträge und Erfahrungsberichte von Projektleitern und Bauherrn sowie ein gegenseitiger Austausch im Rahmen eines World Café und Networking bei slowakischen Spezialitäten. Geschäftsführer, Projektleiter und andere Entscheidungsträger sind herzlich eingeladen, teilzunehmen und vom Expertenwissen sowie Praxisbeispielen der Fabrikplanung zu profitieren.

Die Teilnehmer bekommen nach einer kurzen Einführung bei Vorträgen über

„Integrierte Betrachtung der Fabrikplanung aus den Blickwinkeln von Organisationsentwicklung, Systemplanung und Baumanagement“

„Steuerliche Rahmenbedingungen und Förderung in der Slowakei“, sowie

„Employer Branding: Wie können Mitarbeiter trotz niedriger Arbeitslosigkeit gefunden werden (Mitarbeiter-Auswahl, -Entwicklung, und -Bindung)“

und die strategische Ausrichtung sowie System- und Gebäudeplanung einen praxisnahen Einblick in die Herausforderungen der Fabrikplanung.



Bei Best Practice Tischen präsentieren Bauherrn und Projektleiter Lösungsansätze aus ihren Projekten und regen zu Diskussionen, Austausch und Fragen an. Der Wissens- und Erfahrungsschatz der Vortragenden sowie reale Beispiele aus der Praxis von Unternehmen wie Scheuch, Ekom und Haubis machen Schauplatz Fabrikplanung zu einem einzigartigen Event. Einige Eindrücke zur Veranstaltung können Sie dem Video zu „Schauplatz Fabrikplanung“ in Linz entnehmen!

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten PDF.

