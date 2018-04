Der PREIS DER ORDEN 2018 ist mit 12.000.- EUR dotiert für soziale, journalistische, künstlerische oder wirtschaftliche Leistungen

Die Ordensgemeinschaften honorieren mit diesem Anerkennungspreis das gesellschaftspolitische und spirituelle Engagement der PreisträgerInnen und wollen Solidarität stärken.

Wien (OTS) - Für engagierte soziale, journalistische, künstlerische oder wirtschaftliche Leistungen an der Schnittstelle zwischen Ordensgemeinschaften und Gesellschaft wird im Jahr 2018 zum vierten Mal der "Preis der Orden" ausgeschrieben. Er ist mit € 12.000,- dotiert. Erstmals wird es drei PreisträgerInnen geben.

Für den Preis der Orden 2018 kommt in Frage, wer in besonderer Weise die (ordens-)christliche Sendung in der Gesellschaft lebt, wer dafür eintritt, das Charisma eines Ordens ins konkrete Leben zu übersetzen, wer für Anliegen einer Ordensgemeinschaft oder der Ordensgemeinschaften insgesamt außergewöhnliche Einsatzbereitschaft zeigt. Das können Einzelpersonen, Personengruppen oder Einrichtungen in den Ordensgemeinschaften oder im öffentlichen Bereich sein. Die Art des Engagements spielt keine Rolle, sie kann sozialer, journalistischer, künstlerischer oder wirtschaftlicher Natur sein.

Wie erfolgt die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger?

Bis 27. Sept 2018 können Ordensleute, Ordensgemeinschaften oder Personen und Gruppen oder öffentliche Einrichtungen beim Vorstand der Superiorenkonferenz und der Leitung der Vereinigung der Frauenorden Österreichs Vorschläge um Zuerkennung des Preises einreichen. Eine Jury, bestehend aus je drei Mitgliedern von Ordensgemeinschaften und öffentlichen Einrichtungen, wird aus den vorgeschlagenen Personen, Personengruppen oder Einrichtungen die drei Preisträger ermitteln.

Wann erfolgt die Verleihung und Übergabe des Preises?

Der Preis wird gemeinsam durch die Superiorenkonferenz der Männerorden und die Vereinigung von Frauenorden beim Österreichischen Ordenstag am DI 27. November 2018 verliehen.

Bewerbungen bis 27. Sept 2018 sind zur richten an:

Büro der Ordensgemeinschaften Österreich

Preis der Orden 2018

Freyung 6/1/2/3, A-1010 Wien

Email: sekretariat @ ordensgemeinschaften.at

Foto (Kati Bruder, honorarfrei) in Druckqualität

Rückfragen & Kontakt:

Ordensgemeinschaften Österreich

Mag. Ferdinand Kaineder

Mediensprecher

+43/699/1503 2847

ferdinand.kaineder @ ordensgemeinschaften.at

www.ordensgemeinschaften.at