„Unterwegs in Österreich“ am 11. April von der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - „Wie sicher sind meine Daten?“ ist Schwerpunktthema am Mittwoch, dem 11. April 2018, in „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr). „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Eva Pölzl und Patrick Budgen und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Nina Kraft.

Ende März wurde bekannt, dass persönliche Daten von rund 50 Millionen Facebook-Nutzerinnen und -Nutzern von einer britischen Beratungsfirma verwendet wurden und in Form von detailliert psychologischen Zielgruppenanalysen weiterverkauft wurden. Wie sicher unsere Daten sind und wie man sich vor solchen Übergriffen schützen kann, erklärt Datenexperte Wolfgang Zeglovits. Außerdem zu Gast ist Musicalstar Pia Douwes, die mit „Ein wenig Farbe“ demnächst Premiere feiert.

Jede/r vierte Österreicher/in leidet unter Schlafstörungen und viele Betroffene greifen in ihrer Verzweiflung zu Schlafmitteln. Was bei der Einnahme zu beachten ist, darüber informiert Apothekerin Mag.a Sonja Burghard anlässlich der ORF-Initiative „Bewusst gesund: Schlaf dich wach“. Außerdem zu Gast ist Sänger Vincent Bueno.

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

