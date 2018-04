McF1rst Menü am Start

Brunn am Gebirge (OTS) - Mit McF1rst Beef und McF1rst Chicken präsentiert McDonald’s Österreich nicht nur zwei völlig neue Burger, sondern auch die Option auf ein Menü – mit erfrischendem Kaltgetränk sowie knusprigen Pommes oder knackigem Snacksalat als Beilage. Die neuen Burger sind auch als glutenfreie oder „Make it Veggie“-Variante erhältlich.

„Mit dem McF1rst Menü erfüllen wir den Wunsch unserer Gäste nach einer Kombination von Burger, Getränk und Pommes oder Salat zu einem sehr attraktiven Preis und bieten zwei köstliche neue Burger zur Auswahl: den McF1rst Beef und den McF1rst Chicken“, so Isabelle Kuster, Managing Director McDonald’s Österreich.

Für die Pole Position am Tablett sorgen hochwertige Zutaten und die frische Zubereitung unmittelbar nach der Bestellung: Der McF1rst Beef präsentiert sich mit zwei saftigen Patties aus 100% österreichischem Rindfleisch, Käse, Tomaten, frischem Eisbergsalat, Zwiebeln, Senf und der würzigen Ranch Sauce im flaumig gerösteten Mohn-Sesam-Briochebun und ist auch als glutenfreie Variante erhältlich. Der McF1rst Chicken überzeugt mit knusprig paniertem Hühnerfilet, Käse, frischem Eisbergsalat, Zwiebeln, Ketchup, Ranch Sauce und kann in allen „Make it Veggie“-Restaurants unkompliziert mit vegetarischem Patty bestellt werden.

Neu im Sortiment ist auch der Snacksalat: Die Salatmischung aus knackigem Eisbergsalat, Batavia, Romana, Lollo Rosso, Karottenstreifen und Balsamico-Dressing erfrischt einzeln oder begleitet das Menü als Alternative zu den klassischen McDonald’s Pommes.

Das McF1rst Menü ist ab 10. April 2018 um 4,90 Euro* in allen österreichischen McDonald’s Restaurants sowie über das Zustellservice McDelivery in den Liefergebieten in Wien und Linz erhältlich.



* Unverbindliche Preisempfehlung. Nähere Infos und detaillierte Beschreibung des Menüs auf www.mcdonalds.at

Über McDonald’s Österreich

McDonald’s Österreich betreibt aktuell 193 Restaurants und beschäftigt 9.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Umsatz von 621 Millionen Euro. Die für das gesamte Produktsortiment verwendeten Rohstoffe stammen zu einem überwiegenden Teil aus Österreich und McDonald’s ist der größte Gastronomie-Partner der österreichischen Landwirtschaft. Weitere Informationen auf www.mcdonalds.at

