Konstituierende Landtagssitzung in Klagenfurt live im ORF

Am 12. April ab 9.30 Uhr in ORF 2 Kärnten

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 12. April 2018, konstituiert sich der neue Kärntner Landtag. Der ORF Kärnten berichtet von dieser Sitzung live aus dem Landhaus in Klagenfurt ab 9.30 Uhr lokal in ORF 2 Kärnten. Umfassende Berichterstattung dazu bieten auch Radio Kärnten, kaernten.ORF.at und die „Kärnten heute“-Facebook-Seite.

Chefredakteur Bernhard Bieche und Christof Glantschnig melden sich ab 9.30 Uhr live ab Beginn der Konstituierenden Landtagssitzung aus dem Landhaus in Klagenfurt.

Höhepunkte werden die Wahl des Landeshauptmannes sowie die Angelobung der Landesregierung und der Landtagsabgeordneten sein. Weiters geplant sind Interviews mit den Landespolitikerinnen und Landespolitikern, sowie Porträts der Regierungsmitglieder.

Der Lokalausstieg wird kurz für die „ZiB 13.00 Uhr“ unterbrochen und ab 13.15 Uhr mit der Rede des Landeshauptmannes fortgesetzt. Die ORF-Übertragung ist auch in der ORF-TVthek, sowie als Live-Stream auf kaernten.ORF.at mitzuverfolgen.

Radio Kärnten überträgt ab 9.04 Uhr live aus dem Landhaus in Klagenfurt. Isolde Nothnagl, Birgit Rumpf-Pukelsheim, Horst Sattlegger und Ute Pichler berichten umfassend über das Geschehen rund um die Konstituierende Landtagssitzung.

Zusammenfassungen zur Konstituierenden Landtagssitzung sind im Radio Kärnten „Mittagsjournal“ um 12.30 Uhr, in „Kärnten heute“ ab 19.00 Uhr in ORF 2, sowie auf kaernten.ORF.at und auf der „Kärnten heute“-Facebook-Seite geplant.

Rückfragen & Kontakt:

Direktion/Pressestelle

Simone Oliva

T: +43 463 5330-29213

M: +43 664 62 78 428

simone.oliva @ orf.at

http://kaernten.ORF.at