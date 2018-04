Champions-League-Viertelfinale im ORF mit Bayern – Sevilla

Am 11. April ab 20.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Als Meister stehen sie bereits fest, sind die Bayern mit David Alaba nun auch in der Champions League auf Titelkurs? Nach dem 2:1 Auswärtssieg beim FC Sevilla sind die Münchner am Mittwoch, dem 11. April 2018, Favorit auf den Aufstieg ins Halbfinale. Ab 20.15 Uhr melden sich live in ORF eins aus dem ORF-CL-Studio Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Kommentator in München ist Oliver Polzer. Ab 22.50 Uhr zeigt ORF eins die Highlights des CL-Viertelfinales.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at