MyCRM gibt "The Essential Business Guide to GDPR" heraus

Newport, England (ots/PRNewswire) - Der Lösungsanbieter und Softwareentwickler MyCRM hat heute seine neue Publikation und Ressourcen-Website zur DS-GVO-Konformität bekanntgegeben.

Die Gesetzeslage ändert sich und wir passen unsere Richtlinien zur Verarbeitung und Verwaltung personenbezogener Daten ab dem 25. Mai 2018 an. MyCRM unterstützt seit nunmehr 10 Jahren Organisationen beim Umgang mit Daten und bei der Bereitstellung cloudbasierter Dienstleistungen. Im Gegensatz zu vielen anderen Technologiepartnern und Unternehmen will MyCRM nicht nur seinen eigenen Kunden, sondern der Geschäftswelt insgesamt helfen. Zu diesem Zweck hat es eine Ressourcen-Website produziert, die Organisationen jeder Größe bei der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen der DS-GVO unterstützt.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/628362/MyCRM_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/663644/MyCRM_GDPR.jpg )

Alistair Dickinson, Autor und CEO von MyCRM, kommentierte: "Ich entschied mich nach der Lektüre einiger Bücher und Online-Quellen, einen umfassenden Leitfaden zu produzieren. Seit etwa zehn Jahren beschäftigen wir uns mit der Verwaltung von Kundendatenbanken. Nach der Lektüre der Verordnung überlegte ich, was wohl die beste Strategie ist."

Das Buch "The Essential Business Guide to GDPR" gibt es bei Amazon als Taschenbuch und eBook. Beide Formate beinhalten uneingeschränkten Zugang zur MyCRM Publikations-Website mit 17 Vorlagen, die Geschäftsinhabern und Datenschutzbeauftragten die Aufzeichnung von Aktivitäten in Zusammenhang mit dem Datenschutz erleichtern.

Dickinson weiter: "Nach dem Startschuss war es eigentlich gar kein Problem. Unser Team hat im Rahmen der Datenerhebung und Recherche ein gutes Verständnis dafür bekommen, worauf es ankommt. Diese Erkenntnisse wurden dokumentiert und in ein Buch überführt, das klar, stichhaltig und lesbar ist. Die Vorlagen wurden beigefügt, da einige dieser Dokumente intern verwendet wurden und anderen zunutze kommen sollten."

"The Essential Business Guide to GDPR" ist das Ergebnis aus 6 Monaten Arbeit des MyCRM-Teams. Das Buch ist für Geschäftsinhaber, die ihre internen DS-GVO-Projekte vorantreiben und erfolgreich zum Abschluss bringen wollen, von unschätzbarem Wert.

Poppy Osman, MyCRM-Marketingassistentin, kommentierte: "Ich habe in ganz kurzer Zeit so viel über den Marketingkontext gelernt. Durch die Mitarbeit an den Vorlagen habe ich wirklich verstanden, weshalb personenbezogene Daten als Asset geschützt werden müssen und nicht nur in eigenem Ermessen für Marketingaktivitäten genutzt werden dürfen."

Das Buch gibt es hier: https://www.amazon.co.uk/dp/1980534535/ref=sr_ 1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1522410743&sr=1-47&keywords=gdpr

