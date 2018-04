ORF SPORT + mit 3. AVL Women-Finalspiel UVC Holding Graz – SG Kelag Klagenfurt

Am 11. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 11. April 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des 3. AVL Women-Finalspiels UVC Holding Graz – SG Kelag Klagenfurt um 20.15 Uhr, „GP Confidential 2018“ – Das Formel-1-Magazin um 19.00 Uhr, die Höhepunkte von der Sportnacht Vorarlberg 2018 um 19.30 Uhr und vom Casino Grand Prix 2018 – Linz-Ebelsberg um 19.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das FIFA-Fußball-WM-Magazin um 22.30 Uhr.

Die SG Kelag Klagenfurt gewann das zweite AVL-Finalduell mit den Damen des UVC Holding Graz nach dramatischem Spielverlauf und über zwei Stunden 3:2 (24:26, 17:25, 25:11, 25:23, 15:13). Die Wildcats konnten somit in der „Best-of-5“-Serie ausgleichen und in ihrer Heimhalle ungeschlagen bleiben. Am 11. April steht in der Bluebox-Arena das dritte Finalspiel auf dem Programm. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 10. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at