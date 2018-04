Gutes Newsletter Marketing hängt von der Teamkommunikation ab

München (ots) - Wie Teams gemeinsam einen Newsletter gestalten und abstimmen können, zeigt die neue Version von Mail Designer 365 für Mac.

Gute Teamarbeit im E-Mail-Marketing ist mittlerweile unerlässlich und bestimmt stark den Erfolg von Kampagnen. Eine Studie zeigt, dass in fast 60% der Unternehmen das E-Mail-Marketing-Team mehr als zwei Personen umfasst. Zusammenarbeit, gute Kommunikation und enge Abstimmung sind daher drei wichtige Aspekte für eine perfekte E-Mail-Kampagne. Klingt einfach, ist es in der Realität aber selten.

Häufig wird bei der Newslettererstellung der Input und später die Freigabe von mehreren Kollegen benötigt. Feedback wird bislang meist über E-Mails oder Chat-Nachrichten, verstreut über verschiedene Apps, gegeben. Oft sind über diese Wege die Angaben jedoch unklar oder verwirrend, was den ganzen Verlauf wiederum verlängert.

Mit dem neu vorgestellten Update von Mail Designer 365 für Mac wird die Teamkommunikation direkt in Mail Designer Dokumente integriert. Die neue Version ermöglicht den Anwendern, Designelemente wie Textblöcke, Grafiken oder ganze Bereiche zu markieren und Kommentare und Todos für Teammitglieder zu hinterlegen. Im weiteren Workflow können die Dokumente dann über die "Entleihen"-Funktion im Team per E-Mail weitergegeben werden.

"Wir haben uns den Workflow bei der Newslettererstellung genau angesehen. Teamabstimmung beginnt bei Formulierungen, Preisen, Abbildungen und mündet dann ins Approval", meint Till Schadde, Geschäftsführer der TOWER ONE. "Mail Designer 365 unterstützt die Teams in all diesen Phasen optimal und erhöht so die Produktivität der Teamarbeit deutlich."

Mail Designer 365 ist ein Produkt der Münchner TOWER ONE, ein Unternehmen der equinux AG.

Kostenlose Demo, mehr Infos zu Mail Designer 365 und den neuen Team-Features unter: www.maildesigner365.com

