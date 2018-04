T-Mobile eröffnet neuen Flagship Store in der Rotenturmstraße in Wien

Wien (OTS) -

Eröffnungsangebote von 11. bis 14. April 2018

Samsung Galaxy S8 ab 0 Euro und 20 Prozent auf ausgewähltes Zubehör

Neues Shopkonzept mit interaktiven Videowalls

Am 11. April 2018 öffnet in der Rotenturmstraße 17 im ersten Wiener Gemeindebezirk zum ersten Mal der Eingang zum modernsten T-Mobile-Shop Österreichs. Der neue Flagship Store von T-Mobile ist mit modernster Technik, einer mit Pflanzen begrünten Innenwand und einkaufsfreundlichem Design ausgestattet. Auf den Experience-Tischen können alle Geräte und Produktneuheiten getestet werden. Große Multimedia-Wände informieren über aktuelle Angebote.



Auf die ersten Besucher wartet ab 9 Uhr in der Früh ein besonderes Eröffnungsangebot: Von 11. bis 14. April 2018 gibt es neben Popcorn das Samsung Galaxy S8 im Smartphone-Tarif My Mobile Extrem um 0 statt 288 Euro. Bis 14. April 2018 gibt es darüber hinaus 20 Prozent Rabatt auf ausgewähltes Smartphone-Zubehör. Zusätzlich gibt es bei einem Gewinnspiel ein Samsung Galaxy S8 und S8+ zu gewinnen.

Bildmaterial



Rückfragen & Kontakt:

T-Mobile Austria

Barbara Holzbauer, MA

Pressesprecherin

+43 676 8200 6017

barbara.holzbauer @ t-mobile.at

www.t-mobile.at