Stadtservice vor.Ort gastiert zwei Tage lang in Kaisermühlen

BürgerInnen bekommen Hilfestellung und Informationen zu persönlichen Anliegen am Schüttauplatz und vor dem Goethehof in der Schüttaustraße

Wien (OTS/RK) - Am Mittwoch, dem 11. April 2018, befindet sich das mobile Büro des Stadtservice Wien am Schüttauplatz und steht für Fragen und Antworten aus der Bevölkerung zur Verfügung. Die BürgerInnen bekommen hier Auskunft zu Fragen rund um den Bezirk Donaustadt. Ferner können sie sich dort zwischen 9 und 17 Uhr eine Handysignatur holen und/oder sich über die „Sag‘s Wien“-App informieren. Das Team des Stadtservice Wien steht interessierten BürgerInnen in dieser Zeit gerne für ausführliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Am Donnerstag beginnt der Aktionstag in der Schüttaustraße beim Goethehof um 11 Uhr und dauert bis 19 Uhr.

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy wird für die BezirksbewohnerInnen an beiden Aktionstagen Sprechstunden anbieten

Der Bezirksvorsteher des 22. Bezirks, Ernst Nevrivy, wird sich am ersten Grätzlaktionstag zwischen 11 und 12 Uhr am Schüttauplatz sowie am nächsten Tag vor dem Goethehof zwischen 13 und 14 Uhr den Fragen der Bezirksbevölkerung stellen.

Zu den beiden Standorten in Kaisermühlen fahren Busse der Wiener Linien

Die beiden Standorte des Stadtservices vor.Ort in Kaisermühlen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach zu erreichen. Sowohl zum Schüttauplatz als auch zum Goethehof in der Schüttaustraße verkehren die Autobuslinien 92A und 92B.

(Schluss) hl

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Horst Lassnig

Pressesprecher

Magistratsdirektion der Stadt Wien

Gruppe Sofortmaßnahmen und Stadtservice Wien

Büro: 01400081043

Handy: 0676811881043

Email: horst.lassnig @ wien.gv.at