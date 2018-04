Superbrands Zertifikat für herausragende Marke Manner verliehen

Manner erneut für erfolgreiche Markenführung ausgezeichnet

Wien (OTS) - Das Superbrands Austria Brand Council - bestehend aus Fachexperten und Branchenkennern - hat Manner erneut als Superbrands für 2018 gewählt. Der Superbrands Award 2018 verdeutlicht einmal mehr, dass Manner als innovative, erfolgreiche Marke wahrgenommen wird, die mit kontinuierlicher Markenpflege und Innovationen bei Konsumenten und Experten hervorsticht. In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut GfK Austria wurden Verbraucher in Österreich nach ihren Lieblingsmarken befragt. Des Weiteren hat das Superbrands Brand Council, das unabhängige Expertengremium die erhobenen Marken bewertet und in der Folge zu Superbrands gewählt.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und das positive Feedback zu unserer Marke Manner. Superbrands werden ausschließlich von Konsumenten und Experten ausgewählt. Dieses fundierte Auswahlverfahren macht diese Anerkennung für uns besonders bedeutend“, so Mag. Ulf Schöttl, Marketingleiter Manner.

