Die Bundessparte Handel präsentiert: die „TOP 5 Start-Ups for Retail“ #eday18

Start-Ups präsentieren beim E-Day:18 am 12.4. handelsspezifische Geschäftsmodelle und pitchen live um den Sieg – Präsentation und Siegerehrung am Abend des E-Day

Wien (OTS) - Die Bundessparte Handel hat die Challenge „TOP 5 Start-Ups for Retail“ ins Leben gerufen. „Durch diese Initiative sollen Handelsunternehmen handelsspezifische Geschäftsmodelle von Start-Ups nähergebracht werden“, so Handelsobmann Peter und Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Nur noch 2x noch schlafen, dann ist es soweit! Im Rahmen des E-Day:18 am Do., 12. April in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien-Wieden präsentieren die Nominierten - byrd technologies, INS Insider Navigation Systems, Jingle, TeDaLos und Umdasch Digital Retail - ihre Produkte und pitchen ab 12 Uhr im Rudolf Sallinger-Saal der WKÖ live um den Sieg. „Dazu laden wir alle Interessierten - auch Medienvertreter - recht herzlich ein!“, so Buchmüller und Thalbauer.

Im Anschluss an den E-Day:18 werden im Rahmen einer exklusiven E-Day:18 Aftershow in der WKÖ Sky Lounge alle 5 TOP Start-Ups for Retail vorgestellt und der Sieger der Challenge wird gekürt.

Ausgewählt wurden die Finalisten für die Challenge „Top 5 Start-Ups for Retail“ von einer Fachjury. In einem Online-Voting kann man seine Stimme noch bis Do., 12. April, 13 Uhr einem der Top 5 geben: https://tinyurl.com/y8ayko8s

Das gesamte Programm des E-Day:18, der am 12. April von 10 bis 18 Uhr in der Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße, 1040 Wien, stattfindet, ist auf http://www.eday.at zu finden.

C u @ E-Day:18! #eday18(PWK250/JHR)





Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Bundessparte Handel

Mag. Iris Thalbauer

Tel.: 05 90 900-3339

E-Mail: bsh @ wko.at

Internet: http://wko.at/bshandel



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe