Strategische Partnerschaft zwischen EW Nutrition und ICON

EW Nutrition erwirbt 51 % der Anteile an ICON

EW Nutrition hat 51 % der Anteile an ICON , einem Unternehmen, das auf Futtermitteladditiven für den türkischen Nutztiermarkt spezialisiert ist, übernommen. Die Transaktion wurde am 29. März 2018 unterzeichnet. Das Unternehmen wird in EW ICON umbenannt werden.

ICON ist ein verlässlicher Partner für die türkische Futtermittelindustrie, die aufgrund ihres dienstleistungsorientierten Geschäftsmodells ein schnelles Wachstum an den Tag gelegt hat. ICON wird sich weiterhin auf die Entwicklung der aktuellen Produktlinie und die Pflege der seit langem bestehenden Lieferantenbeziehungen konzentrieren. Das Engagement von EW Nutrition auf dem türkischen Markt wird in Kombination mit der Stärke von ICON den Dienst am Kunden noch verbessern.

ZIYA PAZARBASILAR - Managing Director von ICON

"Das strategische Bündnis zwischen EW Nutrition und ICON bietet gewaltige Chancen, um unser Wachstum auf eine ganz neue Ebene zu heben. Wir sind sehr zufrieden und überzeugt, dass die deutliche Ausrichtung von EW Nutrition an F&E und technischem Service zum Vorteil für unsere Kunden sein wird."

MICHAEL GERRITS - Managing Director von EW Nutrition

"Die Türkei ist einer unserer strategischen Märkte. Die Partnerschaft mit ICON wird die Entwicklung unseres Unternehmens beschleunigen und insbesondere unseren Aktivitäten zugutekommen, mit denen wir unsere Kunden dabei unterstützen, den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren. Das ICON-Team ist auf dem Markt gut etabliert und hat in den letzten Jahren seine Kundenorientierung unter Beweis gestellt. Sein solides Lieferantenportfolio ist ein gutes Fundament für anhaltendes Wachstum."

Über ICON

ICON ist ein dynamisches Unternehmen, dass 2013 von Ziya Pazarbasilar, Ufuk Yilmaz und Fatih Ates in Ankara, Türkei, gegründet wurde. Gestützt auf ein Team von Veterinären und Agraringenieuren, bietet ICON Produkte und Dienstleistungen für die türkische Nutztierbranche an. Dabei sind die Hauptsektoren Geflügel, Wiederkäuer und Fisch. Der Erfolg von ICON beruht auf seiner Rolle als Exklusivpartner für bekannte Unternehmen in der Futtermittelindustrie. Sein Produktportfolio umfasst Toxinbinder, organische Säuren, Hefeerzeugnisse, Süßstoffe und geschützte Produkte.

Über EW Nutrition

EW Nutrition ist ein weltweit tätiger Hersteller von Zusätzen für Futtermittel mit einem umfangreichen, wissenschaftsbasierten Produktsortiment. EW Nutrition vertreibt seine Produkte in über 90 Ländern und verfügt über Niederlassungen in allen wichtigen Märkten. Neben dem Hauptsitz in Visbek, Deutschland, betreibt EW Nutrition F&E und Produktionsanlagen in Brasilien, Deutschland, Japan und den USA.

