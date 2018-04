"Pro und Contra" morgen auf PULS 4: Eiszeit zwischen Russland und dem Westen - Wer ist schuld an der Eskalation?

Es erinnert an den Kalten Krieg: Mordanschläge, Ausweisungen von Diplomaten und Info-Krieg zwischen Ost und West. U.a. diskutieren Leigh Turner, Johann Gudenus & Ivan Rodionov.

Wien (OTS) - Seit dem Giftanschlag auf den Doppelspion Sergej Skripal übertrumpfen sich Großbritannien und Russland mit Anschuldigungen. Viele der EU-Staaten stellen sich demonstrativ hinter das Vereinigte Königreich. Österreich hält sich zurück: Anstatt Diplomaten auszuweisen, will man zwischen Ost und West vermitteln.



Versucht Russland den Westen durch Online-Attacken und aggressive Politik zu destabilisieren oder suchen Europa und die USA nur nach einem Sündenbock? Lässt sich das Verhältnis zu Russland wieder kitten – oder muss Europa noch entschiedener gegen seinen östlichen Nachbarn auftreten?



Gäste u.a.:

Leigh Turner, britischer Botschafter in Wien

Johann Gudenus, Klubobmann, FPÖ

Ivan Rodionov, Chefredakteur, RT Deutsch

Michel Reimon, EU-Abgeordneter, Die Grünen



Moderation: Corinna Milborn



PRO UND CONTRA - DER PULS 4 NEWS-TALK

Am Mittwoch, um 22:45 Uhr auf PULS 4





Rückfragen & Kontakt:

Cornelia Doma, MA

Tel. +43 / [0]1 / 368 77 66 - 2608

E-Mail cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com