Ferdinand Berger-Preis 2018 an Christa Zöchling und Uwe Sailer

Wien (OTS) - Anlässlich des 100. Geburtstages des im Jahr 2004 verstorbenen österreichischen Widerstandskämpfers und ehemaligen KZ-Häftlings Ferdinand Berger hat das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) gemeinsam mit Bergers Sohn und Enkelsohn den „Ferdinand Berger-Preis“ ins Leben gerufen. Der Preis wird jährlich an Personen vergeben, die durch wissenschaftliche oder publizistische Leistungen oder durch besonderes öffentliches Auftreten einen markanten Beitrag gegen Neofaschismus, Rechtsextremismus, Rassismus oder demokratie­gefähr­den­des Verhalten geleistet haben. Der von Ernst Berger und René Berger gestiftete Preis ist mit € 3.000- dotiert und kann in zwei Teile geteilt werden.

2018 zeichnet die Jury, der neben den Preisstiftern auch Ruth Wodak, Corinna Milborn, Paulus Hochgatterer, Alexander Mitteräcker, Gerhard Baumgartner und Christine Schindler angehören – Christa Zöchling und Uwe Sailer aus.

Die Profil-Journalistin und studierte Germanistin und Historikerin Christa Zöchling, 1959 in Graz geboren, kam über die Arbeiter-Zeitung und den Kurier 1992 zum Profil, wo sie sich – ebenso wie in vielen Buchbeiträgen – engagiert mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus auseinandersetzt. Ebenso kämpft sie für Geschlechtergerechtigkeit in Gesellschaft, Medien und Wissenschaft.

Uwe Sailer, geboren 1956 in Linz, ist pensionierter Kriminalbeamter und Datenforensiker, der sich zeit seines Lebens aktiv gegen neonazistische Umtriebe engagierte. Im Rahmen seiner jahrzehnte­langen Arbeit als Datenforensiker war er bestrebt, den Bestimmungen des NS-Verbotsgesetzes auch in der digitalen Welt Geltung zu verschaffen.

Die Preisverleihung findet am 26. April, 18.30 Uhr, im Wiener Rathaus (Steinsaal I oder Wappensaal, Eingang Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien) statt. Wir bitten um Anmeldung und geben Ihnen zeitgerecht den Saal der Preisverleihung bekannt.

