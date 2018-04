Österreich – Spanien: ORF zeigt WM-Qualifikations-Hit der Fußball-Damen live

Am 10. April ab 20.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Bis zu 378.000 Fußballfans ließen sich vergangenen Donnerstag das WM-Qualifikationsmatch der Damen Österreich – Serbien live in ORF eins nicht entgehen. Am Dienstag, dem 10. April 2018, geht es mit dem nächsten Heimspiel weiter – und auch das ist (ab 20.15 Uhr) live in ORF eins zu sehen. Zu Gast ist diesmal Spanien, im Hinspiel gegen das ÖFB-Team mit 4:0 erfolgreich. Nach dem 1:1 gegen Serbien hilft der Thalhammer-Elf nur ein Sieg weiter. Kommentator in der Südstadt ist Erwin Hujecek, Moderatorin Kristina Inhof.

