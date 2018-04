FP-Landessportrat Kops: Gratulation an zwei erfolgreiche Wiener Boxer!

WBC-Titel an Eva Voraberger

Wien (OTS) - „Am vergangenen Samstag feierten zwei Wiener Boxer grandiose Siege“ berichtet der Wiener FPÖ-Sportsprecher und Landessportrat, LAbg. Dietrich Kops.

In Wiener Neustadt bei der Profiboxgala feierte die Wahlwienerin Eva Voraberger nach einem packenden Fight einen Punktesieg gegen die ebenbürtige Gegnerin Nina Radovanovic aus Serbien. „Der Kampf ging über die volle Distanz und war wirklich spannend“, so Kops. Die Fünfach-Weltmeisterin im Fliegengewicht Eva "Golden Baby" Voraberger gewann damit erstmals den WM-Titel nach WBC-Version im Bantamgewicht.

Am selben Tag fand die `Bounce Fight Night´ in der Eishalle Kagran statt. Dort siegte der Wiener Lokalmatador Marcos Nader über den Serben Darko Knezevic durch ein schnelles k.o. in der zweiten Runde.

FP-Landessportrat LAbg. Dietrich Kops gratuliert beiden Wienern ganz herzlich zu ihren Siegen und zollt allen Teilnehmern hohen Respekt.

