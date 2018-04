Suche nach der besten Ferienbetreuung in NÖ startet

LR Teschl-Hofmeister: Niederösterreich prämiert Gemeinden, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Land Niederösterreich sucht wieder nach den besten Ferienbetreuungsprogrammen mit den kreativsten, lustigsten und abwechslungsreichsten Programmen, die im vergangenen Sommer angeboten wurden. Weil die Betreuung von Schulkindern auch in der schulfreien Zeit von immer größerer Bedeutung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, unterstützt das Land Niederösterreich die Gemeinden einerseits mit finanziellen Förderungen, möchte aber gleichzeitig auch jene vor den Vorhang holen, die besonders engagiert sind, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Die Einrichtung von Ferienbetreuungsangeboten in Niederösterreichs Gemeinden ist im Besonderen für berufstätige Eltern und Alleinerziehende enorm wichtig. Aus diesem Grund möchten wir die Leistung jener honorieren, die auf diesem Gebiet bereits herausragende und qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit leisten. Eltern haben zu Recht hohe Ansprüche an Kinderbetreuungsangebote. Gelungene Best-Practice-Beispiele möchten wir honorieren.“

Das Rennen um die sechs Hauptpreise ist eröffnet! Einreichungen für den „Wettbewerb Ferienbetreuung 2018“ sind ab sofort bis einschließlich 11. Mai bei der NÖ Familienland GmbH möglich. Eingereicht werden können jene Ferienprogramme, die im Sommer 2017 in einer niederösterreichischen Gemeinde durchgeführt wurden und mindestens eine Woche lang gedauert haben. Die drei besten Ferienprogramme werden mit besonderen Workshop-Preisen belohnt, die den Kindern in der kommenden Saison zugutekommen. Gekürt werden alle herausragenden Projekte bei einem gemeinsamen Ferienauftaktfest am 4. Juli 2018 am Landhausboulevard, zu dem alle teilnehmenden Gemeinden eingeladen werden.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, NÖ Familienland GmbH, Veronika Berger, Bakk. Phil., Telefon 02742/9005-13513, E-Mail veronika.berger @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse