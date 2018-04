Aviso: Gedenk- und Befreiungsfeier KZ-Gedenkstätte Mauthausen am 6. Mai und Fest der Freude am 8. Mai

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 6. Mai 2018, jährt sich die Befreiung des KZ Mauthausen bereits zum 73. Mal. Anlässlich der Befreiung der Häftlinge findet die Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen statt. Dieses Jahr mit dem Themen-Schwerpunkt „Flucht & Heimat“.



Wann: Sonntag, 6. Mai 2018, Beginn: 11:00 Uhr



Wo: KZ-Gedenkstätte Mauthausen Oberösterreich, Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen



Weitere Informationen, das Programm und Fotos finden Sie unter www.mkoe.at



Am 8. Mai 2018 jährt sich der Tag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und des offiziellen Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa zum 73. Mal. Aus diesem Anlass und zum Gedenken an die Opfer und die Freude über die Befreiung von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft veranstaltet das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) bereits zum sechsten Mal das Fest der Freude mit einem Gratiskonzert der Wiener Symphoniker am Wiener Heldenplatz.



Wann: Dienstag, 8. Mai 2018, Beginn: 20:00 Uhr

Wo: Heldenplatz, 1010 Wien



Weitere Informationen, das Programm und Fotos finden Sie unter: www.festderfreude.at





