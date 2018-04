3., 10., 11., Hauptbahnhof Wien – Umbau von Gudrunstraße und Gräßlplatz

Wien (OTS) - Als eines der wichtigsten Zielgebiete des Stadtentwicklungsplanes 2005 (STEP 05) gilt der Hauptbahnhof Wien und der ihn umgebende neue Stadtteil: Quartier Belvedere und Sonnwendviertel. Nach der Eröffnung des Hauptbahnhofs werden in den nächsten Jahren der notwendige Umbau des internen Straßennetzes sowie die Verbindung zu den angrenzenden Straßen finalisiert. Auch heuer werden Arbeiten von der MA 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau durchgeführt. Besondere Hotspots sind heuer die Gudrunstraße und der Gräßlplatz.

Gräßlplatz

Der Gräßlplatz wird – bedingt durch den Querschnitt der neuen Gudrunstraße – zwischen 10. April 2018 und Mitte September 2018 umgebaut. Die Arbeiten gliedern sich in mehrere Bauphasen. Die VerkehrsteilnehmerInnen finden mehrmalig geänderte Verkehrssituationen vor, die MA 28 wird gesondert über die unterschiedlichen Verkehrsmaßnahmen informieren.

Verkehrsmaßnahmen Gräßlplatz

Während der Bauphase 1 (zwischen 10. April 2018 und 4. Mai 2018) wird die Schlechtastraße von Gräßlplatz bis und in Richtung Gänsbachergasse als provisorische Einbahn geführt. Die Umleitung der Fahrtrichtung Gräßlplatz erfolgt über Gänsbachergasse, Hüttenbrennergasse und Arsenalstraße. Die Haltestelle der Autobuslinie 69 A in Fahrtrichtung Gräßlplatz wird temporär aufgelassen. Die Hüttenbrennergasse wird von Faradaygasse bis und in Richtung Arsenalstraße als provisorische Einbahn geführt. Die Kujanikgasse und die Spinngasse werden temporär als Sackgasse ausgebildet.

Gudrunstraße von Laimäckergasse bis Absberggasse

Heuer wird der Abschnitt der Gudrunstraße von Laimäckergasse bis Absberggasse umgebaut. Der bestehende Radweg und Gehsteig sowie die bestehende Fahrbahn (in Fahrtrichtung Gräßlplatz) werden saniert, zudem werden (in Fahrtrichtung Sonnwendgasse) die im Vorjahr begonnenen Arbeiten für einen ca. 2 m breiten Ein-Richtungs-Radweg und einen ca. 2,5 m breiten Gehsteig fortgesetzt und finalisiert.

Verkehrsmaßnahmen Gudrunstraße, Laimäckergasse

Zwischen 10. April 2018 und 31. Juli 2018 wird die Gudrunstraße auf einen Fahrstreifen pro Fahrtrichtung eingeengt. Zwischen 10. April 2018 und 27. April 2018 wird - während der Arbeiten am Kreuzungsplateau Gudrunstraße/Laimäckergasse – die Laimäckergasse auf Höhe der Gudrunstraße als Sackgasse ausgebildet. Somit ist das Abbiegen in die Gudrunstraße bzw. in die Laimäckergasse nicht möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

