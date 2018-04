Wien-Hietzing: Schnittverletzung bei Streit unter Bekannten

Wien (OTS) - In der Maygasse ist es am 8. April 2018 um 23.50 Uhr zu einem Streit unter zwei Männern gekommen. Ein 30-Jähriger verletzte bei der Auseinandersetzung um eine Frau seinen 20-jährigen Kontrahenten mit einem Messer im Bereich des Jochbeins. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, das Opfer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

