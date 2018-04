Memorandum of Understanding zwischen Stadt Wien und Central European University unterzeichnet

MOU bildet Grundlage für finale Vertragsverhandlungen

Wien (OTS) - Die Stadt Wien und die Central European University (CEU) haben, wie angekündigt, ein Memorandum of Understanding (MOU) zur Eröffnung eines dritten Standorts der Universität auf dem Areal des Otto-Wagner-Spitals (OWS) unterzeichnet. Darin wurde vereinbart, dass ein Mietvertrag über 99 Jahre abgeschlossen werden soll. Das OWS-Areal bleibt weiterhin öffentlich zugänglich, und die historische Bausubstanz bleibt erhalten.

Weiterer Zeitplan für die Eröffnung des weiteren CEU-Standorts in Wien

Nach der Unterzeichnung des MOU wird dieses nun im Gemeinderatsausschuss für Kultur, Wissenschaft und Sport debattiert. Damit soll der Magistrat der Stadt Wien ermächtigt werden, alle Maßnahmen tätigen zu können, um eine friktionsfreie und rechtzeitige Ansiedlung und Eröffnung zu ermöglichen. Stadt Wien und CEU avisieren im MOU den Abschluss eines Bestandsvertrages bis Ende September 2018. Im Wintersemester 2022/23 soll der dritte CEU-Standort dann in Betrieb gehen. Bis dahin soll eine Zwischenlösung den Betrieb ab Herbst 2019 ermöglichen.

Über die CEU

Die Central European University (CEU) wurde 1991 gegründet und ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika akkreditierte Universität mit Hauptsitz in Budapest und einer Lehrstätte in Annandale-on-Hudson im US-Bundesstaat New York. Die CEU hat aktuell 13 Institute, eine Schule und 20 Forschungszentren mit Schwerpunkt auf Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, Betriebswirtschaft, Rechts- und Staatswissenschaften mit Master- und Doktoratsstudierenden aus derzeit über 100 Ländern.

Rückfragen & Kontakt:

Ferdinand Pay

Mediensprecher Finanzstadträtin Renate Brauner

Tel.: 01/4000-81845

E-Mail: ferdinand.pay @ wien.gv.at



Uschi Kainz

Kommunikation Wirtschaftsagentur Wien

Tel.: 01/4000-86583

E-Mail: kainz @ wirtschaftsagentur.at