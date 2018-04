Hirter Edelbrände gewinnen Silber

World-Spirits Award für Braumeisterbrand und Zigarrenbrand der Privatbrauerei Hirt

Die Leidenschaft für das Echte steckt wie bei den Hirter Bieren auch hinter dem Erfolgsgeheimnis der erfolgreichen Qualitätsbrände Braumeister Raimund Linzer

Hirt (OTS) - Hirter Braumeisterbrand und Hirter Zigarrenbrand überzeugten beim World-Spirits Award 2018 und wurden jeweils mit Silber ausgezeichnet. 113 Destillerien aus 30 Nationen nahmen mit 485 Spirituosen an der heurigen Prämierung teil.

Seit 20 Jahren wird in der Privatbrauerei Hirt unter Verwendung wertvollster Rohstoffe auch Edles gebrannt. Erlesener Saazer Aromahopfen und eigene Reinzuchthefe bieten hierfür beste Voraussetzungen. „ Die Leidenschaft für das Echte steckt wie bei den Hirter Bieren auch hinter dem Erfolgsgeheimnis der erfolgreichen Qualitätsbrände “, verrät Braumeister Raimund Linzer.

Für den Braumeisterbrand werden nur Spezialbiere verwendet, als Maische dient rein eingebrautes Bier. Der junge Brand präsentiert sich fruchtig und hopfig. Und wenn sich die ätherischen Öle von Hopfen und Hefe reduzieren, treten ein vollmundiger Malzton und feine, an Birne erinnernde Fruchtnoten in den Vordergrund. Der Zigarrenbrand wird nach der Destillation in Barrique aus feiner französischer Eiche gelagert, wo er über mehr als fünf Jahre reift und sein einzigartiges Aroma erhält.

Erhältlich sind die beiden preisgekrönten Destillate in der Hirter Bierathek, direkt neben dem Braukeller, sowie online unter www.bierathek.at.



Über den World-Spirits Award

Den World-Spirits Award gibt es seit 2004. Der ehemalige Kärntner Schirennläufer Wolfram Ortner, Mastermind und Organisator des Awards war nach siebenjähriger Basisarbeit mit der Edelbrand-Prämierung und der Messe „Destillata“ angetreten, einen führenden Wettbewerb und unabhängigen Qualitätsspiegel der internationalen Spirituosenszene zu kreieren. Unabhängigkeit, Kompetenz und Transparenz sind Grundwerte der Prämierung. Insider bezeichnen den World-Spirits Award als inoffizielle Weltmeisterschaft der Spirituosen.

