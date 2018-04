Start-up your business: Einreichungen zum „Digital Business Trends-Award“ ab sofort möglich

Digitale Innovationen von APA und sd one gesucht - 4.000 Euro pro Kategorie - powered by APA-IT - www.dbt.at/award

Wien (OTS) - Bereits zum vierten Mal wird die Networking-Reihe „Digital Business Trends", initiiert von APA – Austria Presse Agentur und styria digital one (sd one), 2018 den gleichnamigen Award verleihen. Der in zwei Kategorien ausgeschriebene „Digital Business Trends-Award" für innovative Digitalisierungslösungen aus Medientechnik, Informations- und Kommunikationstechnologie ist mit 4.000 Euro pro Kategorie dotiert und wird erneut von der APA-IT unterstützt.

Innovationen sind nach wie vor für den Fortschritt in Gesellschaft und Wirtschaft unabdingbar. Daher bietet die DBT-Community mit dieser Auszeichnung eine Plattform für innovative Ideen rund um das Thema Digitalisierung und macht diese gleichzeitig einer breiten Öffentlichkeit zugänglich, was die Vorjahressieger bestätigen:

„Eine Teilnahme beim DBT-Award zahlt sich aus, denn wir haben dadurch sehr viel mediale Aufmerksamkeit und neue Kundenanfragen für den Einsatz unserer mobilen Broadcast-Lösung LINEAPP CAST auf Kongressen, Konferenzen und Events generiert“, erklärt Alexander Kränkl, CEO von LINEAPP und DBT-Award-Gewinner 2017 in der Kategorie Evolution.

„Dank des DBT-Awards haben wir einen sehr wichtigen Anschub erhalten, der sich in vielen Unternehmensbereichen positiv ausgewirkt hat. Wir haben vor allem von der umfassenden Öffentlichkeitsarbeit profitiert, die uns als Start-up in der Pre-Seed-Phase zu mehr Glaubwürdigkeit bei möglichen Kunden, Kooperationspartnern und Investoren verholfen hat. Das Preisgeld hat uns zusätzlich dazu finanzielle Freiräume geschaffen“, ergänzt Andreas Rath, CEO & CTO von ONDEWO, dem digitalen Echtzeitmarktplatz und DBT-Award-Gewinner 2017 in der Kategorie Revolution.

„Es steckt ein vielfältiges Potenzial an Ideen in Österreich. Daher ist es uns als APA-IT wichtig, Innovationen weiterhin zu fördern. Somit freuen wir uns auf jede Menge innovative Einreichungen zum DBT-Award 2018“, erläutert Alexander Falchetto, Geschäftsführer der APA-IT und Sponsor der Auszeichnung.

Jetzt einreichen!

Teilnahmeberechtigt sind aufstrebende Jungforscher, Studierende, Entwickler, öffentliche Einrichtungen sowie Unternehmen jeder Größe - vom Start-up über KMUs bis zu Großunternehmen. Gesucht sind digitale Innovationen aus den Bereichen Medientechnik, Informations- und Kommunikationstechnologie. Dabei kann es sich um Lösungen und Services handeln, die durch die Digitalisierung Werbeformen, Unternehmensprozesse, Geschäftsmodelle oder die Kommunikation vereinfachen, effizienter gestalten bzw. neue Perspektiven und disruptive Ansätze bieten, wie z.B. e-banking oder iTunes, aber auch Taxi-Apps oder Aktivitäts-Tracker im Fitnessbereich. Bewertet werden die Arbeiten in einem anonymisierten Online-Verfahren von einer fachkundigen Jury nach Innovationsgrad sowie technologischer und wirtschaftlicher Umsetzbarkeit.

Einreichungen sind ab sofort bis 31. Juli von Einzelpersonen oder Teams bis maximal fünf Personen möglich.

„Digital Business Evolution" und „Digital Business Revolution"

Die Arbeiten können in zwei Kategorien eingereicht werden: Die erste Kategorie „Digital Business Evolution" umfasst Technologien, Lösungen und Services, die die traditionelle Digitalisierung betreffen. Bei „Digital Business Revolution" handelt es sich um disruptive Technologien oder Modelle. Die Einreichung muss in beiden Kategorien ein innovatives, marktfähiges Produkt, Projekt, Service oder eine Lösung beschreiben, den Nutzen klar definieren und auch eine Geschäftsidee beinhalten.

Den Gewinnern winken je 4.000 Euro Preisgeld pro Kategorie sowie entsprechende mediale Vermarktung durch APA – Austria Presse Agentur und styria digital one. Die Einreichung zum „Digital Business Trends-Award" ist kostenfrei.

Details, Teilnahmebedingungen, Jurierungsprozess sowie Einreichformular sind unter www.dbt.at/award abrufbar.

Einen würdigen Abschluss findet das Auswahlverfahren im Rahmen einer Award Show im Dezember 2018 in Wien, bei der die Gewinnerinnen und Gewinner bekanntgegeben und prämiert werden.

