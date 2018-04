Meilenstein in der Zertifizierung der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie: TÜV AUSTRIA erweitert sein Portfolio

TÜV AUSTRIA zertifiziert nach IATF 16949 und EN 9100

Wien (OTS) - In der Dienstleistungspalette der TÜV AUSTRIA Group ist künftig noch mehr drin. Das Unternehmen baut seine Kompetenzen weiter aus und positioniert sich ab sofort als neuer Anbieter für Managementsystemzertifizierungen nach den Normen IATF 16949 und EN 9100 am Markt. Die Normen dienen dem Qualitätsmanagement in der Automobil- bzw. Luft- und Raumfahrtindustrie.

Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie

Die Norm IATF 16949:2016 ist ein global anerkannter Standard für Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie und wurde 2016 von der International Automotive Task Force (IATF) veröffentlicht. Sie baut auf der Mutter der Qualitätsmanagement-Normen, der ISO 9001:2015 auf und ergänzt diese um die Anforderungen der Automobilindustrie. Die Zertifizierung nach IATF 16949 wird weltweit von allen Automobilherstellern anerkannt und in der Lieferkette in Europa und Nordamerika häufig gefordert. Sie ersetzt die bisherige ISO/TS 16949:2009.

Luft- und Raumfahrt Managementsystem

Die EN 9100 nimmt Bezug auf Qualitätsmanagement für Entwicklung, Produktion und Wartung im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie. Auch diese Norm enthält die Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 und legt ergänzende Anforderungen und Definitionen für diesen Industriezweig fest. Mit der OASIS(Online Aerospace Supplier Information System) Datenbank wurde eine zentrale Plattform geschaffen, wo alle für eine Zertifizierung akkreditierten Organisationen sowie Unternehmen, die nach dieser Norm zertifiziert sind, aufgenommen werden und ersichtlich sind.



Internationale Partnerschaft

Beide neuen Services basieren auf einer exklusiven Kooperation zwischen TÜV AUSTRIA und dem italienischen Partnerunternehmen ICIM S.p.A – eine unabhängige Zertifizierungsstelle mit Sitz in Mailand, die 1988 als Zertifizierungsinstitut für Mechanik gegründet wurde und die für diese Standards akkreditiert ist.

IATF 16949 Zertifizierung Jetzt informieren!

EN 9100 Zertifizierung Jetzt informieren!

Automotive Dienstleistungen Jetzt informieren!

Ausbildung und Weiterbildung: Automotive Jetzt informieren!

OASIS (Online Aerospace Supplier Information System) Datenbank Weitere Informationen

TÜV AUSTRIA Group Einfach sicher. Mehr drin.

Rückfragen & Kontakt:

Noura Mahidi | +43 (0)504 54-6272 | noura.mahidi @ tuv.at | TÜV AUSTRIA-Platz 1 | 2345 Brunn am Gebirge