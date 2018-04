Aviso: Anpfiff für das tschutti heftli Sammelalbum zur WM 2018.

Kick-Off-Präsentation "tschuttissage" und Release Party.

Wien (OTS) - Lernen Sie die Menschen hinter dem Fußball-Sammelalbum mit Stil und sozialem Mehrwert kennen und feiern Sie mit ihnen und Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny den österreichischen Start des tschutti heftli 2018.

13. April 2018, um 13:13 Uhr

im Schön & Gut-Laden

Preßgasse 28, 1040 Wien

Programm



Erfahren Sie mehr über die aktuelle Ausgabe des künstlerisch wertvollen Sammelalbums.

Lernen Sie die KünstlerInnen des tschutti heftli 2018 kennen, darunter den Gewinner des U13 Wettbewerbs Enno Osten und die österreichische Grafikerin Katharina Kainz.

Informieren Sie sich über den sozialen Mehrwert des tschutti heftli und über die österr. Partnerorganisationen (z.B. die Aktion Hunger auf Kunst und Kultur).

Freuen Sie sich mit uns auf Überraschungsgäste aus der Fußball-Welt

Moderation von Martin Blumenau (FM4) und Musik von Stefan Stanzel (A Life, A Song, A Cigarette).

Stil trifft sozialen Mehrwert

Das tschutti heftli wird in Österreich von am Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen verkauft, die von der AMS-geförderten BFI-Tochter Job-TransFair bei der Suche nach einer neuen Anstellung unterstützt werden. In der Abteilung „Die Kümmerei“ sammeln sie wertvolle Arbeitserfahrungen und profitieren vom „Training-on-the-Job“ bei ihrer weiteren Jobsuche.



MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen. Anmeldung bitte unter tschuttissage @ jobtransfair.at

Digitale Pressemappe steht hier zum Download bereit.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Martina Riedlecker, Job-TransFair gemeinnützige GmbH

Mobil: (+43 660) 585 39 08, martina.riedlecker @ jobtransfair.at