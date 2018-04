Wien-Meidling: Streit vor Lokal

Wien (OTS) - In der Steinbauergasse kam es am 7. April 2018 gegen 12.30 Uhr vor einem Lokal zu einem Streit zwischen zwei Männern. Zeugen gaben an, dass ein 31-Jähriger seinen Kontrahenten (49) mit einem Messer bedrohte. Daraufhin ging der 49-Jährige nach Hause, holte ebenfalls ein Messer, kam zurück ins Lokal und attackierte den 31-Jährigen. Als der Lokalbesitzer dazwischen ging, wurde dieser durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt. Der 49-Jährige ging in seine Wohnung zurück wo er dann durch die Polizisten festgenommen werden konnte. Im Zuge der Festnahme fanden die Beamten Cannabis.

