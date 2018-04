11.4., Neubau: Auftakt zum Klimaschutzpreis 2018 mit BV Markus Reiter

Wien (OTS/RK) - Der Bezirk Neubau vergibt in Zusammenarbeit mit der Magistratsdirektion und dem Klimabündnis zum sechsten Mal den Klimaschutzpreis "KLIP 2018". Das diesjährige Motto lautet "Cool down & Green up! Klimafreundlich leben in der Stadt", gesucht werden die besten Ideen für einen klimafreundlichen Bezirk. Zu diesem Anlass lädt Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter um 11 Uhr zu einem Pressegespräch in die Bezirksvorstehung des 7. Bezirks.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 7. Bezirk, Tel. 01/4000-07114 bzw. E-Mail post @ bv07.wien.gv.at. (Schluss) bv/red

Pressegespräch zum Klimaschutzpreis 2018 mit BV Reiter



Datum: 11.4.2018, um 11:00 Uhr



Ort:

Amtshaus Neubau

Hermanngasse 24-26, 1070 Wien



Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse