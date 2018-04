PK: Fünf Jahre Wiens mobiles Kinderhospiz und Kinderpalliativteam MOMO - Großer Bedarf an umfassender Versorgung zu Hause

Das Kinderhospiz MOMO zieht nach fünf Jahren der Pionierarbeit

Bilanz, lässt betroffene Familien zu Wort kommen und zeigt den

Bedarf an Versorgung schwerstkranker Kinder auf.



Wiens mobiles Kinderhospiz und Kinderpalliativteam MOMO begleitet

seit dem Start im Frühjahr 2013 über 200 betroffene Familien zu

Hause, medizinisch, pflegerisch und psychosozial. Eine öffentliche

Finanzierung dieser notwendigen Hilfe blieb bisher aus.



Da ein gemeinsames Leben mit dem schwerstkranken Kind zu Hause ohne

professionelle Hilfe oft nicht möglich ist, wurde Wiens mobiles

Kinderhospiz und Kinderpalliativteam MOMO von Caritas, CS Caritas

Socialis und MOKI-Wien gegründet.



MOMO konnte in den ersten fünf Jahren ein umfassendes

Betreuungsangebot aufbauen und versorgt die ganze Familie in sechs

Bereichen: Medizin, Pflege, Physiotherapie, Sozialarbeit,

Psychologie und Hospizbegleitung. Bis heute konnte MOMO jede

hilfesuchende Familie unterstützen – unbürokratisch & kostenfrei.



