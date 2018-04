ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - MONTAG, 9. April 2018

10:30 Talk-Runde mit Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc anlässlich des "Bundes-FCG-Frauenkongresses" (Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien)

11:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka empfängt die kroatische Botschafterin DDr. Vesna Cvjetkovic (Pavillon Hof, 1010 Wien)

17:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Eröffnung des "18. ÖGB-Bundesfrauenkongresses" teil (Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien)

Arbeitsbesuch von BK Sebastian Kurz, BM Dr. Margarete Schramböck und BM Elisabeth Köstinger in China (7.4. bis 13.4.)

Besuchstag von Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger (Salzburg)

DIENSTAG, 10. April 2018

10:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger empfängt den parlamentarischen Geschäftsführer der CSU, Stefan Müller, MdB (Pavillon Burg, 1010 Wien)

11:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Festakt zur Verleihung des Nationalen Qualitätszertifikates an Alten- und Pflegeheime in Österreich teil (BMASK, Stubenring 1, 1010 Wien)

16:00 Keynote von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß beim "look! Business Award" (Park Hyatt Hotel, Am Hof 2, 1010 Wien)

16:00 MEP Dr. Othmar Karas diskutiert bei der Veranstaltung des Bürgerforums in Vorarlberg (Bregenzer Festspiele, Platz der Wiener Symphoniker 1, 6900 Bregenz)

18:15 Keynote von Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka anlässlich der Veranstaltung "Gedanken zum Anschluss 1938" (Haus der Volkskultur, Hauptstraße 25, 7432 Oberschützen)

18:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Veranstaltung "Wissen schafft Wissen?" zum Thema "Was ist Zeit?" mit Abg.z.NR Univ.-Prof. Rudolf Taschner teil (Politische Akademie, Tivoligasse 73, 1120 Wien)

19:00 Laudatio von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß für die Gewinnerin der Kategorie "Innovation" anlässlich der Verleihung der "look! Business Awards" (Park Hyatt Hotel, Am Hof 2, 1010 Wien)

Besuchstag von BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann (Salzburg)

StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am "7th European Citizens Initiative Day 2018" teil (Brüssel)

MITTWOCH, 11. April 2018

17:00 Keynote von BM Hartwig Löger anlässlich der Podiumsdiskussion des Aktienforums und der Wiener Börse zum Thema "Neue Regierung – Neue Impulse für den Kapitalmarkt!?" (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien)

17:30 MEP Dr. Othmar Karas nimmt am "Europe-Lab" des Bürgerforum Europa teil (Bürgerforum Europa, Rathausstraße 11, 1010 Wien)

18:30 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der "Osterjause" mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer teil (Graz Burg, Hofgasse 15, 8010 Graz)

DONNERSTAG, 12. April 2018

10:00 MEP Dr. Othmar Karas referiert und diskutiert im Rahmen der "14. Europatagung" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)

11:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Überreichung der "Ehrenbürger-Urkunde" an Dr. Hugo Portisch teil (Rathaus, 1010 Wien)

BM Mag. Gernot Blümel, MBA nimmt am "Europaforum" teil (Lech)

FREITAG, 13. April 2018

13:30 Arbeitsgespräch zwischen Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka und dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments Prof. Zdzislaw Krasnodebski (Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien)

16:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Veranstaltungsreihe "Gesund und Sicher in den besten Jahren" mit Abg.z.NR General Karl Mahrer teil (Riverside Shopping Center, Breitenfurter Straße 372, 1230 Wien)

19:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann besucht den Forschungspfad in der Wiener Innenstadt anlässlich der "Langen Nacht der Forschung" (1010 Wien)

