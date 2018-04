ÖVP Donaustadt: Gudrun Kugler zur Bezirksparteiobfrau gewählt

Staffelübergabe bei der Donaustädter Volkspartei – Einsatz mit Herzblut und Engagement

Wien (OTS) - Beim gestrigen Bezirksparteitag wurde Gudrun Kugler mit 97 Prozent zur neuen Obfrau der ÖVP Donaustadt gewählt. „Wir wollen Basisarbeit in der Donaustadt machen, um die vernünftige Politik von Sebastian Kurz und Gernot Blümel dadurch mitzutragen. Ich engagiere mich, weil das Menschenbild, das eine Partei mitbringt, praktisch einen großen Unterschied macht. Wir wollen auf Basis der christlich-sozialen Werte der ÖVP Bezirks-, Gemeinde- und Bundespolitik mitgestalten“, so die neugewählte Bezirksparteiobfrau. Bundesminister und Landesparteiobmann Gernot Blümel gratuliert Gudrun Kugler und dem gewählten Team herzlich zur Wahl: „Ich freue mich, dass wir mit Gudrun Kugler eine weitere, starke Frau an der Spitze einer Bezirkspartei haben. Sie setzt sich gemeinsam mit ihrem Team mit Herzblut und Engagement für die Menschen in der Donaustadt ein.“

Der bisherige Bezirksparteiobmann Wolfgang Vosko wurde von Landesparteiobmann Gernot Blümel mit dem Silbernen Ehrenzeichen der ÖVP Wien ausgezeichnet. Vosko hat die Bezirkspolitik seit 2011 als Obmann der ÖVP Donaustadt nachhaltig mitgestaltet und geprägt.

Die promovierte Juristin und ehemalige Wiener Gemeinderätin Gudrun Kugler hat bei der Nationalratswahl 2017 das Grundmandat im Wahlkreis durch einen erfolgreichen Persönlichkeitswahlkampf erreicht und ist nun als Nationalrätin tätig. Unter dem Motto „Präsent-Sein – Zuhören – Erklären – Dranbleiben“ möchte sie gemeinsam mit ihrem Team für den Bezirk und dessen Bewohnerinnen und Bewohner arbeiten. Denn: „Es Zeit für Veränderung. Wir haben genug von schlecht geplanten Mega-Baustellen, undurchsichtigen Honorarzahlungen, Energetiker-Ringen, neuen Wohnvierteln ohne Infrastruktur und elendslangen Straßenstaus“, so Kugler im Rahmen ihrer Rede am Bezirksparteitag.

„Ich freue mich sehr, mit Gudrun Kugler eine engagierte Bezirksparteiobfrau im Team der ÖVP Wien zu haben. Als Gemeinderätin und Nationalrätin hat sie bereits bewiesen, wie sehr ihr die Arbeit für den Bezirk und unsere Stadt am Herzen liegt. Ich freue mich auf eine sehr gute Zusammenarbeit“, so Gernot Blümel.

